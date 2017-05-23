Наркоманы в Витебске проникали в бомбоубежища и выносили психотроп из советских аптечек

Корреспондент « СБ Беларусь Сегодня » узнал у милиции, откуда у витебских наркоманов появился опасный психотропный препарат тарен из советских аптечек, который давно должны были уничтожить.

В апреле в Витебске милиционеры задержали 26-летнего неработающего жителя областного центра Л., у которого изъяли 9 граммов опасного психотропного вещества. Городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье УК «Незаконный оборот наркотических веществ».

На первый взгляд — рядовое событие. Но у молодого человека нашли 45 таблеток тарена. В составе этого лекарственного препарата — вещество апрофен, вызывающее состояние эйфории. Поэтому среди любителей кайфа тарен, которым в советские времена оснащали аптечки индивидуальной защиты структур гражданской обороны, очень востребован.

В 2010 году в Беларуси этот препарат внесли в перечень наркотических и психотропных веществ. Его бесконтрольное использование запрещено. Более того, срок годности таблеток советского производства истек.

В прошлом году управление наркоконтроля УВД облисполкома проинформировало об этом предприятия и организации, где они хранились, и обязало просроченный препарат уничтожить. Ответственные отчитались об успешной утилизации.

Возникает логичный вопрос: откуда молодой витеблянин взял опасный психотроп, которого в принципе не должно существовать?

История имела любопытное продолжение. По словам Вячеслава Райтенко, начальника отдела управления наркоконтроля УВД облисполкома, задержанный парень рассказал, что приобрел тарен у товарища:

— Второй фигурант этого дела — 23-летний неработающий витеблянин Р., судимый за кражи. У него дома нашли 170 таблеток тарена (около 34 граммов), а также комплект камуфлированной формы и берцы. Р. рассказал, что все это вместе с другом, 16-летним витебским школьником К., они вынесли из заброшенного бомбоубежища на проспекте Фрунзе.



Одно из зданий в Витебске, в котором нашли аптечки с тареном.

Бомбоубежище, о котором идет речь, принадлежит витебскому предприятию «Гордормост». В прошлом году его обследовали и признали непригодным для эксплуатации. Вход заварили. Однако, говорит подполковник милиции Райтенко, молодые люди нашли ведущую в подземелье вентиляционную шахту и забрались внутрь, чтобы разжиться тареном:

— Судя по всему, информацию о его свойствах они почерпнули в интернете. Кроме того, что опасный психотроп вызывает галлюцинации, он еще и денег стоит. За таблетку (считай, дозу) на черном рынке просят от 1 до 2,5 доллара. Изучив переписку задержанных молодых людей в социальных сетях, мы полагаем, что они пытались распространять поднятую из-под земли дурь среди друзей и знакомых, чтобы заработать.

Задержанные наркодиггеры рассказали также о нескольких бомбоубежищах на улице Гагарина, принадлежащих городской администрации и фабрике «Знамя индустриализации». С дверей одного из них они сорвали замок, петли и проникли внутрь. Оттуда вынесли таблетки и похитили военную форму, обнаруженную у Р. По последнему факту, к слову, возбуждено еще одно уголовное дело — по статье УК «Кража».

Но самые впечатляющие запасы тарена фигуранты обнаружили в бомбоубежище фабрики «КИМ» на улице Горького. По словам Вячеслава Райтенко, милиционеры изъяли оттуда около 10 тысяч таблеток общей массой более 2 килограммов:

— Если бы мы не нашли эти «россыпи» психотропов, для молодых наркоманов они могли бы стать практически неисчерпаемым источником кайфа, который можно было бы использовать на протяжении нескольких лет. Без преувеличения скажу, что благодаря изъятию лекарственного препарата из бомбоубежища «КИМ» мы предотвратили множество криминальных проблем и спасли сотни юных судеб. Хорошо известно, что употребление тарена может привести к гибели или спровоцировать попытку суицида.





Описанные выше события свидетельствуют, что тарен в Витебске был уничтожен не весь. И не везде. Когда милиционеры стали изучать отчеты об утилизации, вот что выяснилось.

Работник предприятия «Гордормост», ответственный за бывшее бомбоубежище, уверяет, что аптечки с запрещенным лекарственным препаратом ему никто не передавал. По накладным в убежище хранились лишь противогазы. О таблетках, мол, ничего не знал.

По бомбоубежищу фабрики «Знамя индустриализации» идет проверка. А вот с «КИМ» ситуация самая запутанная. Еще в позапрошлом году предприятие признали банкротом. Когда в 2016-м витебские организации отчитывались об утилизации тарена, с «КИМ» милиционеры никаких документов по этому поводу не получили.

В отношении трех парней, как мы уже сказали, возбуждены уголовные дела. Проводятся экспертизы. В ходе расследования, по словам Светланы Сахаровой, официального представителя управления Следственного комитета по области, будет дана оценка действию (или бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание бомбоубежищ и утилизацию тарена. Это делается для того, чтобы ответить на вопрос: не усматриваются ли здесь признаки служебной халатности.

И, наконец, управление наркоконтроля УВД облисполкома намерено затребовать информацию обо всех предприятиях и организациях, на чьем балансе когда-либо значились аптечки с тареном. Формальные отчеты о его утилизации заставляют милиционеров еще раз всех перепроверить, чтобы опасный психотроп не попал в незаконный оборот.

Комментарий специалиста

Виктор Ларионов, эксперт-химик управления Государственного комитета судебных экспертиз по области:

— Тарен — лекарственный препарат, нейтрализующий воздействие фосфорорганических соединений, попадающих в организм человека во время боевых действий или техногенных аварий. Применяется при спазмах органов брюшной полости и сосудов. Наркоманы, употребляющие его для достижения кайфа, с течением времени увеличивают дозу, что чревато летальным исходом. Таблетки, предоставленные нам для экспертизы, находятся в процессе исследования. Но уже можно сказать, что в них содержится вещество апрофен, внесенное в 2010 году в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю.

Компетентно

Начальник отдела главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Сергей Сидорович:

— Для недопущения утечки психотропных лекарственных средств в нелегальный оборот и обеспечения должного контроля за их хранением, использованием, списанием и уничтожением сотрудники наркоконтроля проводили плановые отработки мест нахождения специмущества гражданской обороны — аптечек типа АИ-2.

Отмечу, что утилизировать их содержимое с истекшим сроком годности организации должны были давно. Однако многие подошли к этому формально, списав препараты лишь на бумаге. И сегодня по всей стране в незаконном обороте появляется тарен.

В конце 2015-го в Беларуси изъяли 50 982 запрещенные таблетки, хранившиеся на складах 125 субъектов хозяйствования. В прошлом году — аналогичная картина на 84 предприятиях и организациях, там сотрудники обнаружили свыше 20 тысяч опасных таблеток. В 2017-м стали известны новые факты появления тарена на региональных наркорынках.

Мы дополнительно ходатайствовали перед председателями исполкомов, чтобы те поручили соответствующим учреждениям все же более тщательно проверить склады специального имущества и бомбоубежищ, уничтожить содержимое старых индивидуальных аптечек.