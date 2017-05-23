Всем по 260, проблемы родины президента и пляж на столичном балконе - важное за вчера

Доброе утро!

Наслаждайтесь этими прекрасными днями, когда вы еще можете без особых сложностей принять утром горячий душ: совсем скоро в наши дома придут кастрюли, чайники, тазики и вот это вот всё. Рассказываем, кому в Минске отключат горячую воду в июне, здесь , а информацию об отключении в регионах ищите в наших региональных лентах.





ВАЖНОЕ

Вот что думает о ситуации с правами человека Беларуси спецдокладчик ООН что-то мы его не радуем: Миклош Харашти «с сожалением отмечает быстрое и резкое ухудшение общей ситуации… в марте 2017 года». Речь идет о подавлении протестов против декрета о тунеядцах. По его мнению, мартовская волна массовых задержаний в Беларуси «оказалась самой суровой со времен репрессий, последовавших за выборами в декабре 2010 года».





Каждый из нас стал немного богаче: среднедушевые среднемесячные денежные доходы в первом квартале года выросли на 26,5 рубля по сравнению с прошлым годом и составили 514 рублей. Это, конечно, хорошо, но радоваться 260 долларам в месяц (до уплаты налогов и прочих платежей!) как-то язык не поворачивается.

Вице-премьер Владимир Семашко открестился от переговоров по покупке угля у ЛНР . Похоже, хто-та врот ©. А еще он рассказал вчера, что новый завод «БелДжи» — первое в Беларуси производство легковушек полного цикла, на котором мы уже побывали — запустят в июне . «Если все пойдет нормально, продажи пойдут, то в принципе завод имеет потенциал в 120 тысяч машин в год». Главное, чтобы «продажи пошли», это да.





В результате взрыва, который прошлой ночью прогремел в Манчестере, погибли 22 человека, в их числе — дети. Белорусов среди погибших и пострадавших нет . Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство». Личность террориста-смертника установлена — и вот что о нем известно .

ПОПУЛЯРНОЕ

В своем районе в Минске 80-летний Владимир — самый заметный пенсионер. Шесть лет назад мужчина сделал за балконом лежак и теперь в жару с удовольствием на нем загорает. Говорит, его 58 килограммов конструкция выдерживает без проблем.





Вот история о том, как закон вступил в противоречие со здравым смыслом: в Минске чиновники хотят разлучить мать-инвалида и дочь , потому что последняя стала совершеннолетней и больше не имеет оснований жить в Специальном доме для ветеранов, престарелых и инвалидов. Ну, а что, говорят: не ребенок, не ветеран, не инвалид — пусть выселяется. Мы сходили вместе с семьей в суд.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В последнее время к родине президента приковано пристальное внимание. Недавно Александр Лукашенко велел навести в Орше «железный порядок» и поручил «поднять из руин и пепла» не только Оршу, но и ее окрестности. Мы съездили в регион, на который сейчас смотрит вся страна . Основная проблема здесь, как выяснилось, — безработица: «Если день был пустой и я не дал жене денег на хлеб, то прихожу тихонько домой и ложусь спать, даже не ем. Пусть семья ест, а я уже как-нибудь сутки на воде продержусь».

Пообщались с семьей, работающей на «Амкодоре» более 100 лет, — вот где настоящая трудовая династия! Самым тяжелым периодом для них и предприятия были 90-е годы: останавливалось производство, сокращали рабочую неделю и задерживали зарплаты. И все равно — представители династии говорят, что «мыслей покинуть предприятие просто потому, что тяжело, не возникало, поскольку мы считали это уже личным».

Вот здесь рассказываем о жизни единственной в Минске детской команды по регби, в которой ребята занимаются бесплатно. Только недавно мальчишки научились отжиматься, а теперь выигрывают три из четырех матчей у взрослых (правда, у женщин).





Побывали в первом в стране центре паллиативной помощи детям . Не нужно путать его с хосписом — эти заведения хоть и сотрудничают, но выполняют немного разные функции. Сотрудники центра, несмотря на то, что работа непростая и физически, и эмоционально, всегда на позитиве: «Когда шла сюда, друзья и родные не понимали: „Как ты будешь здесь работать?“ Жизни нужно радоваться, а не идти туда, где плачут. Они ошибались».

Все новости вторника, 23 мая

Кстати, в Сети появилась база для поиска предков — этот сервис, в котором 47 тысяч населенных пунктов и более 300 тысяч фамилий, помогает сделать первые шаги людям, которые собираются искать в архивах своих родных. Так что обязательно посмотрите в обеденный перерыв — надеемся, вас заинтересует история вашего рода.

Ваша редакция

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