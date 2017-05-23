24 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Участники международного патриотического мотопробега "Огненный таран", посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прибыли в Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил лидер гомельского мотоклуба "Штрафбат" Виталий Медведев.

Мотопробег стартовал 15 мая в Республике Тыва (Российская Федерация). Акция является данью памяти подвигу уроженца Республики Тыва, Героя Советского Союза Михаила Бухтуева. Она охватит более 25 городов России и Беларуси. В общей сложности ее участники преодолеют около 12 тыс. км.

В Гомельскую область прибыли шесть российских байкеров - инициаторов пробега. Как проинформировал Виталий Медведев, их главной целью является посещение деревни Черные Броды в Октябрьском районе (Гомельская область), где похоронен их земляк-герой, а в честь его подвига воздвигнут памятный обелиск. "Сегодня к акции присоединятся около 50 гомельских байкеров. После чего наша мотоколонна проследует по маршруту Гомель - Светлогорский район - поселок Октябрьский", - рассказал собеседник.

На протяжении всего пути байкеры сделают остановку у мемориального комплекса "Багратион" в Светлогорском районе, в Октбярьском районе примут участие в торжественном митинге на братской могиле и посетят местный Центр истории и культуры. Участники возложат цветы к памятному обелиску, побывают на могиле Михаила Бухтуева и оставят там частичку тувинской земли, которую специально привезли с собой.

Следующим пунктом назначения российских участников мотопробега станет Минск, а затем - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Посетив места боевой славы в Беларуси, они отправятся назад, посещая памятные места Российской Федерации.

"Изменить историю, пока жива память о ней, на мой взгляд, невозможно, - сказал Виталий Медведев. - И эта акция направлена именно на то, чтобы молодое поколение как можно дольше хранило память о подвиге наших дедов и прадедов".

Михаил Бухтуев родился в Республике Тыва в 1925 году. В Великую Отечественную войну во время боя у станции Черные Броды 25 июня 1944 года совершил первый в истории войн танковый таран бронепоезда. Площадки с орудиями врага были сброшены с рельсов, а немецкий поезд был выведен из строя. Михаил Бухтуев геройски погиб в этом бою. Подвиг уроженца Тувы был отмечен самой высокой правительственной наградой СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 августа 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа школа и одна из улиц тувинской столицы - Кызыла.-0-