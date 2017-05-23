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Впервые во дворе жилого района в Минске построили фонтан

24.05.2017 09:00 — Новости Общества | БелТА  
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Впервые во дворе жилого района в Минске построили фонтан

Фонтан появился в жилом районе Новая Боровая, застройщиком которого является компания "А-100 Девелопмент", и стал первым в своем роде для минских новостроек. Сегодня он будет официально открыт и проработает весь летний сезон.

Уникален не только сам факт появления фонтана в жилом квартале, но и его конструкция. Сухой фонтан - а именно им теперь украшена Новая Боровая - не имеет привычного бассейна. Резервуар и все оборудование скрыты в техническом помещении под решеткой. Струи воды бьют прямо из-под земли на высоту человеческого роста и даже немного выше.

"Новый сухой фонтан с подсветкой станет первым подобным в жилых районах Минска. Такие фонтаны широко распространены в Европе, их еще называют пешеходными, потому что благодаря отсутствию чаши можно легко прогуляться среди струй воды в жаркий день, - говорит начальник отдела маркетинга компании "А-100 Девелопмент" Марина Ивановская. - Мы хотели сделать подарок жителям - в самом первом варианте генплана он не был предусмотрен, но мы решили украсить район. Фонтан дополнит центральную площадь Новой Боровой - это еще одно наше нововведение. Мы очень хотим, чтобы наши жители общались между собой, ведь именно люди создают лицо района".

Площадь фонтана в Новой Боровой составляет 15 кв.м. Здесь стоят фильтры очистки воды - установлено специальное оборудование, которое убивает бактерии с помощью ультрафиолета. Покрытие фонтана выполнено из специальной плитки, которая не становится скользкой при намокании, так что можно не переживать за детей, которые бегают во дворе среди воды.

Обслуживанием фонтана будет заниматься компания "А-100 Комфорт", которая была специально создана застройщиком для эксплуатации района.Впервые во дворе жилого района в Минске построили фонтан

 
Теги: Минск
 
 
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Уникален не только сам факт появления фонтана в жилом квартале, но и его конструкция. Сухой фонтан - а именно им теперь украшена Новая Боровая - не имеет привычного...

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