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Редкий для Беларуси орел-могильник обнаружен под Могилевом

24.05.2017 09:30 — Новости Общества | БелТА  
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Редкий для Беларуси орел-могильник обнаружен под Могилевом

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкий для Беларуси орел-могильник обнаружен под Могилевом, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Могильник, или императорский орел, внесен в Международный Красный список как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Численность вида по всей Европе снижается. Ближайшие к Беларуси места гнездования этого редкого орла - в Центральной Украине. Почему взрослая птица не выкармливала птенцов, а подалась на север - неизвестно.

Обессиленная птица совершила вынужденную остановку под Могилевом, на школьном стадионе в агрогородке Вишов Белыничского района. Орла сфотографировали, определили вид с помощью специалистов АПБ. Учителя обзвонили различные инстанции. В итоге в школу приехали сотрудники Могилевской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси вместе со специалистом Могилевского зоосада, отловили птицу и отвезли в зоосад. По словам сотрудников, птица выглядит здоровой, просто ослабленной. Они надеются, что за несколько дней орел восстановит силы и его можно будет отпустить.

В списке видов птиц Беларуси орел-могильник числится, но документальных подтверждений раньше не было. В 1981 году птицу отметили орнитологи во время учетов, но не сфотографировали, а этот вид очень похож на других орлов. Второй раз могильника на нашей территории отметили в сентябре 2014 года: птицу никто не видел, но этот венгерский орел был снабжен спутниковым передатчиком. Так что это первая документированная регистрация вида в Беларуси.

"История этого могильника поистине удивительная: благодаря слаженной работе разных людей орел был спасен, - отмечает директор АПБ Александр Винчевский. - Не удивлюсь, если через десяток лет мы будем говорить и о гнездовании могильника в Беларуси. Из-за потепления климата лесостепи - места обитания этого вида - сдвигаются на север. Так что будет здесь гнездиться и вместо сусликов ловить грачей".

АПБ просит обращать внимание на необычных птиц. Помочь в определении вида могут по адресу info@ptushki.org, также можно самостоятельно определять птиц в базе данных "Биоразнообразие Беларуси".-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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