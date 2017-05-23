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Жители Минска сами ремонтируют детские площадки

24.05.2017 09:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Игровые площадки в некоторых дворах белорусской столицы опасны для здоровья. В связи с этим специальные группы проверяют, где нужно отремонтировать, а где заменить качели и горки. О том, как сделать так, чтобы прогулка не закончилась травмпунктом, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Поход на детскую площадку для семилетнего Даниила закончился в больнице. На сломанной горке мальчик лишился части пальца. Рука еще забинтована, но швы уже сняли.

Детские горки для коммунальных служб - давняя проблема. Рабочие группы, которые созданы в каждом районе Минска, проверяют детские площадки. Недочеты обещают устранить мгновенно.

«Ремонт осуществляется за счет организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги. А замена оборудования может осуществляться как за бюджетные средства, так и за счет средств жильцов жилого дома», - сказал замглавы администрации Московского района Артем Лобко.

Жители другого дома ждать бюджетных средств не стали. Ржавые железные горки сами заменили на пластиковые и полностью обновили игровое оборудование. Они говорят, что каким бы безопасным не были качели, родительское внимание важнее всего.

Сообщить о неисправностях на детской площадке можно в единую диспетчерскую службу ЖКХ.

Каждый год на минских детских площадках ремонтируют практически половину качелей или турников. В первую очередь, это деревянные конструкции, которые из-за снега и дождя приходят в негодность.

 
Теги: Минск
 
 
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Конструкции в некоторых дворах города оказались опасными для здоровья детей.

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