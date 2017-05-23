Возле дома-музея Шагала хотят сделать стоянку. Власти обещают, что срубят только 4 дерева

Возле дома-музея Марка Шагала на улице Покровской планируют обустроить автостоянку — для удобства туристов. Рядом с учреждением культуры — уютный зеленый дворик. По городу пошли слухи, что для обустройства стоянки хотят срубить более 50 деревьев. Власти города заверяют, что спилят только 4.



Дом-музей Марка Шагала. Вид со двора, где растут деревья. Фото: Игорь Матвеев

— Автостоянка появится для того, чтобы сделать удобное место подъезда и парковки возле дома-музея. Здесь растет 51 дерево, но рабочие спилят только 4 — иву, березу, тополь и липу. Три из них растут прямо на дорожке, одно — немного в стороне. Вместо этих деревьев проведут компенсационные посадки — 12 быстрорастущих лиственных деревьев, — сообщил TUT.BY главный инженер «УКС города Витебска» Сергей Польский.

По его словам, строительные работы планируют начать после фестиваля «Славянский базар». Скорость их завершения будет зависеть от того, как будет поступать финансирование.

Кроме того, строители удалят 2730 кв. м газонов. В качестве компенсации траву затем высадят на чуть большей площади — 2731 кв.м.



Желтыми кружочками на плане выделены деревья, которые планируют срубить. Фрагмент документа предоставлен «УКС города Витебска»

Стоянка будет иметь площадь более 2,2 тысячи кв.м. Ее планируют окружить забором из металлопрофиля и оборудовать системой видеонаблюдения. Проект модернизации тротуара на улице Покровской и устройства возле дома-музея Шагала автостоянки подготовило предприятие «Квант-Проект». Оно выиграло тендер с ценой свыше 15 тысяч рублей, сообщает интернет-газета «Народные новости Витебска».

Напомним, в 2016 году в связи со строительством Софийского собора в парке Партизанской славы хотели спилить 206 деревьев и уничтожить 4658 кв. м газона. Горожане выразили протест и в итоге спасли зону отдыха от вырубки. С той поры у жителей Витебска повышенное внимание ко всем зеленым насаждениям в городе, которые могут пострадать при строительстве новых объектов или благоустройстве старых.