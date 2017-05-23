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Возле дома-музея Шагала хотят сделать стоянку. Власти обещают, что срубят только 4 дерева
24.05.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Возле дома-музея Марка Шагала на улице Покровской планируют обустроить автостоянку — для удобства туристов. Рядом с учреждением культуры — уютный зеленый дворик. По городу пошли слухи, что для обустройства стоянки хотят срубить более 50 деревьев. Власти города заверяют, что спилят только 4.
— Автостоянка появится для того, чтобы сделать удобное место подъезда и парковки возле дома-музея. Здесь растет 51 дерево, но рабочие спилят только 4 — иву, березу, тополь и липу. Три из них растут прямо на дорожке, одно — немного в стороне. Вместо этих деревьев проведут компенсационные посадки — 12 быстрорастущих лиственных деревьев, — сообщил TUT.BY главный инженер «УКС города Витебска» Сергей Польский.
По его словам, строительные работы планируют начать после фестиваля «Славянский базар». Скорость их завершения будет зависеть от того, как будет поступать финансирование.
Кроме того, строители удалят 2730 кв. м газонов. В качестве компенсации траву затем высадят на чуть большей площади — 2731 кв.м.
Стоянка будет иметь площадь более 2,2 тысячи кв.м. Ее планируют окружить забором из металлопрофиля и оборудовать системой видеонаблюдения. Проект модернизации тротуара на улице Покровской и устройства возле дома-музея Шагала автостоянки подготовило предприятие «Квант-Проект». Оно выиграло тендер с ценой свыше 15 тысяч рублей, сообщает интернет-газета «Народные новости Витебска».
Напомним, в 2016 году в связи со строительством Софийского собора в парке Партизанской славы
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Возле дома-музея Марка Шагала на улице Покровской планируют обустроить автостоянку - для удобства туристов. Рядом с учреждением культуры - уютный зеленый дворик....
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