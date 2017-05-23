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В Могилеве 45-летний мужчина полоснул школьника лезвием по щеке

24.05.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 15-летний школьник написал заявление в милицию о том, что на улице на него напал неизвестный мужчина. Подростка лезвием по щеке полоснул 45-летний могилевчанин, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото взято с сайта: sk.gov.by

Оказалось, конфликт спровоцировал 45-летний не работающий, ранее не судимый мужчина. Ему не понравилось, что подростки, сидевшие у дома на скамейке на улице Гоголя, шумят.

— Мужчина выглянул в окно и стал кричать на несовершеннолетних, причем, выражений не выбирал. Дескать, от вашего гвалта я уснуть не могу. Ребята решили не обострять конфликт, встали со скамейки и направились в ближайший магазин, — рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Елена Симонова.

Мужчина не успокоился: вышел из квартиры, пошел следом за подростками и внезапно напал на одного из них, выскочив из-за угла магазина. Он ударил его по шее бритвой, которую зачем-то взял с собой. У подростка оказалась разрезана щека.

Могилевчанину грозит уголовное наказание. Максимальное наказание за хулиганство — 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчанину грозит уголовное наказание.

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