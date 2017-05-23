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Все запретить: что белорусы предлагают внести в антитабачный закон

24.05.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 мая – Sputnik. Общественное обсуждение проекта декрета "О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения" продолжается в Беларуси, граждане активно высказывают свое мнение в отношении нововведений в законодательстве о сигаретах и парогенераторах.

Все запретить: что белорусы предлагают внести в антитабачный закон
© Pixabay
Лукашенко согласился приравнять электронные сигареты к обычным

Проект "антитабачного" декрета рассматривался 2 мая на совещании у президента Александра Лукашенко в начале мая. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что документ предусматривает отнесение электронных систем курения и жидкостей для них к табачным изделиям, а также введение новых ограничений для курильщиков.

Не так давно началось общественное обсуждение документа, к нему подключились многие белорусы – часть из них активно высказывает свое мнение на форуме Национального правового интернет-портала.

Запретить курить в собственных квартирах

"Установить размер штрафа такой, чтобы курильщику расхотелось курить дома", – предложил в рамках обсуждения один из пользователей, который также высказался за организацию регулярных рейдов милиции для выявления курильщиков.

"Вид курящей женщины меня всегда угнетает. Этот недобрый пример идет с экранов кинофильмов. Надо как то повырезать такие постыдные сцены, а то с ребенком стыдно на это смотреть. Жаль, что это безобразие уже перешло на наши улицы и в нашу жизнь. Это мрак", – отметил еще один гражданин, призвав запретить курение в многоквартирных жилых домах.

Все запретить: что белорусы предлагают внести в антитабачный закон
Sputnik / Артем Бордовский, Елена Васильева
Электронные сигареты приравняют к табаку – что думают белорусы?

Никакого курения на балконах

"Я бы еще хотела, чтобы запретили курение на балконах и лоджиях. Мало того, что, в большинстве своем курильщики не пользуются пепельницей и весь пепел сыплется на нижние этажи, так еще и сигаретный дым распространяется в соседние квартиры и мы им должны дышать. Особенно летом при открытых окнах и балконах. Мы и наши дети подвергаем свое здоровье опасности. А еще есть угроза пожара при попадании окурка на балконы, что уже случалось по республике", – призвала авторов декрета жительница Минска.

Против жестких мер

Противников столь жестких мер, как гипотетический запрет на курение в собственных квартирах, не так много в рамках обсуждения, хотя они и есть. "Давайте все запретим, даже дышать. Чем лично вам мешают курящие заведения? Не нравится — идите в другое. По вашему мнению, некурящим все, а курящим ничего? Уважайте всех", – обратился к оппонентам участвующий в дискуссии гражданин.

Общественное обсуждение декрета продлится в Беларуси до 12 июня, затем документ будут дорабатывать.

 
Теги: Минск
 
 
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На форуме Национального правового интернет-портала из-за документа разгорелись нешуточные страсти – многие хотят даже ужесточить проект антитабачного декрета...

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