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Заседание Совета министров обороны стран СНГ состоится в Москве 26 мая

24.05.2017 10:25 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ состоится в Москве 26 мая. Такая информация размещена на сайте Исполкома СНГ, сообщает БЕЛТА.

Главы оборонных ведомств планируют рассмотреть 19 вопросов. Среди них - развитие сотрудничества по изучению, сохранению и популяризации исторического и культурного наследия в военной области, расширение взаимодействия министерств обороны по боевой подготовке и полевой выучке, военные аспекты противодействия международному терроризму, взаимное признание воинских званий, присвоенных военнослужащим в Содружестве. Речь также пойдет о сотрудничестве по обеспечению полетов авиации вооруженных сил и состоянии безопасности таких полетов.

Члены совета обсудят план реализации Концепции развития единой геоинформационной системы военного назначения, совместные мероприятия вооруженных сил стран СНГ в 2018 году, проведение совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) объединенной системы ПВО государств - участников СНГ "Боевое Содружество - 2017" и другие вопросы.

Совет министров обороны государств Содружества был образован в 1992 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Активно участвуют в работе совета Молдова, Туркменистан и Украина. СМО координирует военное сотрудничество, рассматривает концептуальные подходы к вопросам военной политики и военного строительства, вырабатывает предложения по реализации усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Главы оборонных ведомств планируют рассмотреть 19 вопросов.

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