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Журнал "Беларуская думка" постоянно развивается - Жук

24.05.2017 11:22 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал "Беларуская думка", который празднует 95-летие, постоянно развивается. Такое мнение высказал сегодня журналистам на церемонии по случаю празднования юбилея журнала генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Журнал "Беларуская думка" постоянно развивается, и в этом, наверное, смысл, потому что этот журнал нужен для того, чтобы если не указывать, то анализировать направления, по которым может развиваться и наше общество. И анализируя, подсказывать удачные решения", - сказал Дмитрий Жук.

Сегодня издание немного трансформировалось, стало общественно-политическим и научно-популярным журналом. При этом важно, что он является научным изданием, рекомендованным Высшей аттестационной комиссией для публикаций ученых.

Новейшая история журнала началась в ноябре 1991 года, когда "Беларуская думка" была зарегистрирована как издание НИИ Минэкономики Республики Беларусь.

С началом нового этапа преобразований в государстве и обществе конструктивная позиция издания получила дальнейшую поддержку. 9 ноября 1995 года вышло распоряжение Президента Беларуси, согласно которому учредителем журнала стала Администрация Президента. С 1996 года "Беларуская думка" приобретает статус научно-теоретического и общественно-политического издания, а также академического журнала, хорошо узнаваемого в научной и творческой среде.

Войдя в 2007 году в состав крупнейшего и наиболее авторитетного информационного агентства страны УП "БЕЛТА", журнал сохраняет преемственность и традиции, продолжает освещать актуальные проблемы общества в соответствии с требованиями времени.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Журнал "Беларуская думка" постоянно развивается, и в этом, наверное, смысл, потому что этот журнал нужен для того, чтобы если не указывать, то анализировать...

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