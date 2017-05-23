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Решение о начале уроков в Минске примут до конца июня
24.05.2017 11:24 — Новости Общества | БДГ
Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять в течение месяца - до конца июня.
"Поручение президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма", - сообщила 24 мая начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает
По ее словам, для детей, занимающихся в первую смену, приходить на уроки позже 08:00, а для занимающихся во вторую смену занятия не должны заканчиваться позже 19:30. Марина Юркевич пообещала, что «будет приниматься взвешенное единое решение».
Напомним, Александр Лукашенко
В Минобразования
Какое влияние на здоровье детей будет оказывать бесцельное нахождение в школе с восьми до девяти, непонятно.
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Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять в течение месяца - до конца июня.
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