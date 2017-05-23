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Решение о начале уроков в Минске примут до конца июня

24.05.2017 11:24 — Новости Общества | БДГ  
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Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять в течение месяца - до конца июня.

"Поручение президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма", - сообщила 24 мая начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает БелТА.

По ее словам, для детей, занимающихся в первую смену, приходить на уроки позже 08:00, а для занимающихся во вторую смену занятия не должны заканчиваться позже 19:30. Марина Юркевич пообещала, что «будет приниматься взвешенное единое решение».

Напомним, Александр Лукашенко потребовал пересмотреть график работы школ в Беларуси. По мнению президента, уроки следует начинать не в восемь утра, а в девять.  «Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо», - заявил Лукашенко, обосновав свои требования заботой о здоровье невысыпающихся детей. 

В Минобразования рекомендуют школам начинать занятия не раньше 09:00. При этом родители смогут привозить своих детей в школу к 08:00. Час до занятий дети будут под присмотром, с ними будут заниматься (например, делать зарядку) педагоги.

Какое влияние на здоровье детей будет оказывать бесцельное нахождение в школе с восьми до девяти, непонятно.

 
 
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Согласованное решение о времени начала занятий в минских школах могут принять в течение месяца - до конца июня.

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