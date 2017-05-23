Максим Рыженков. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал "Беларуская думка" с начала своей истории ковала основы белорусской государственности. Такое мнение высказал на торжестве по случаю 95-летия общественно-политического и научно-популярного журнала "Беларуская думка" первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское суверенное государство отпраздновало 25 лет, а журнал "Беларуская думка" уже отмечает 95-летие. На протяжении своей истории это издание ковало основы белорусской государственности, культурной, научной журналистики", - сказал Максим Рыженков.

В редакции журнала всегда работали отданные делу, талантливые журналисты, писатели, люди, которые созидательным трудом делали все, чтобы он имел современное звучание, отметил Максим Рыженков. Несмотря на обилие периодики, ресурсов в информационном пространстве, журнал прочно держит марку самого серьезного издания, которое дает в том числе возможность заявить о себе молодым, начинающим ученым, добавил первый заместитель главы Администрации Президента.

Максим Рыженков зачитал поздравление главы государства Александра Лукашенко коллективу редакции.

Общественно-политическому и научно-популярному журналу "Беларуская думка" 6 мая исполнилось 95 лет. Отправной точкой истории журнала считается 6 мая 1922 года, когда Президиум ЦК КП(б)Б принял постановление об издании в Минске теоретического и политического журнала "Вперед". Как свидетельствуют архивные материалы, всего вышло 11 номеров, получивших положительный отклик на страницах московского журнала "Красная печать".

История журнала была насыщенной. Новейшая история журнала началась в ноябре 1991 года, когда "Беларуская думка" была зарегистрирована как издание НИИ Минэкономики Беларуси.

С началом нового этапа преобразований в государстве и обществе конструктивная позиция издания получила дальнейшую поддержку. 9 ноября 1995 года вышло распоряжение Президента, согласно которому учредителем журнала становилась Администрация Президента. С 1996 года "Беларуская думка" приобретает статус научно-теоретического и общественно-политического издания, а также академического журнала, хорошо узнаваемого в научной и творческой среде.

Войдя в 2007 году в состав крупнейшего и наиболее авторитетного информационного агентства страны УП "БелТА", журнал сохраняет преемственность и традиции, продолжает освещать актуальные проблемы общества в соответствии с требованиями времени.

Сегодня журнал является научным изданием, рекомендованным Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов диссертационных исследований по философии, истории, политике, филологии, экономике, социологии.

На страницах журнала обсуждаются и находят свое решение актуальные вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием белорусской модели развития, а также вырабатываются рекомендации по преодолению наиболее значимых экономических и социальных проблем, стоящих перед государством.

Журнал "Беларуская думка" широко известен за рубежом. Издание - неоднократный победитель Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".-0-