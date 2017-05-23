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Первый этап совместного антитеррористического учения проходит в шести странах СНГ

24.05.2017 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый этап совместного антитеррористического учения проходит в шести странах СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ (АТЦ).

Для участия в учении АТЦ СНГ привлечены силы оперативных и специальных подразделений Службы национальной безопасности Армении, Комитета государственной безопасности Беларуси, Комитета национальной безопасности Казахстана, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, Федеральной службы безопасности России и Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Проведение учения "Душанбе-Антитеррор - 2017" запланировано в два этапа общей продолжительностью шесть суток. Во время первого этапа (с 23 по 26 мая) при координирующей роли АТЦ СНГ будут отработаны механизмы взаимодействия подразделений органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ при проведении ими согласованных оперативно-разыскных мероприятий в отношении объектов взаимной заинтересованности; решены задачи по выявлению и пресечению вербовочной деятельности эмиссаров международных террористических организаций в социальных сетях; проверены схемы взаимного информирования и оповещения в случае возникновения реальной террористической угрозы.

Во время второго этапа (31 мая и 1 июня) в Таджикистане состоится силовая (завершающая) фаза учения, включающая в себя проведение контртеррористической операции по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на критически важном объекте (Республиканский телецентр); проведение подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению бандформирований, прорвавшихся через границу Таджикистана.

"Совместные антитеррористические учения компетентных органов государств - участников СНГ являются важной составляющей системы практического взаимодействия стран Содружества, - отметили в АТЦ. - Их основной целью является повышение готовности органов безопасности, специальных служб и других силовых структур государств - участников СНГ совместно противодействовать террористическим вызовам и угрозам".

С 2001 года под эгидой АТЦ организовано 13 таких учений, тематика каждого из которых формируется с учетом состояния, динамики и тенденций распространения террористических угроз в государствах Содружества и других регионах мира.-0-

 
 
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Проведение учения "Душанбе-Антитеррор - 2017" запланировано в два этапа общей продолжительностью шесть суток.

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