МЧС организует для школьников летние каникулы без дыма и огня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Каникулы без дыма и огня" пройдет в Беларуси в течение летних школьных каникул. Об этом сообщил главный специалист управления надзора и профилактики МЧС Денис Жуковский сегодня на пресс-конференции о готовности детских оздоровительных лагерей к работе в летний период, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей, а также проведения образовательно-воспитательной работы в области безопасности жизнедеятельности в республике на протяжении летнего оздоровительного периода будет проведена профилактическая акция "Каникулы без дыма и огня", - рассказал Денис Жуковский.

Основной акцент в это время будет сделан на проведении обучающих семинаров и пропагандистских акций в школьных и летних оздоровительных лагерях. "К участию в акции будут привлечены активисты Белорусской молодежной организации спасателей и пожарных, работники районных и городских отделов по чрезвычайным ситуациям, другие заинтересованные органы и организации", - отметил представитель МЧС.

Он также обратил внимание, что, как правило, риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели людей на водных объектах возрастает именно в каникулярный период. В этой связи надзорно-профилактическая работа будет продолжена и во многом даже усилена. "Благодаря проводимой работе в последние годы пожаров на объектах летней оздоровительной кампании с пребыванием на них детей не допущено, - подчеркнул Денис Жуковский. - Тому подтверждение - подготовка к текущей оздоровительной кампании. Органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям выявляются незначительные нарушения требований пожарной безопасности, которые не создают угрозу жизни и здоровью людей".-0-