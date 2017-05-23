Количество случаев укусов клещами в детских лагерях снизилось в несколько раз - эпидемиолог

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев укусов клещами в детских лагерях снизились в несколько раз, сообщила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова сегодня на пресс-конференции о готовности детских оздоровительных лагерей к работе в летний период, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние годы субъекты хозяйствования более серьезно стали относиться к обработке и содержанию территории с целью профилактики укусов клещей, - сказала Алла Малахова. - Меры, которые проводятся, дают свои результаты: в 2013 году было 92 укуса клещей, в прошлом - 33".

Чтобы снизить риск появления клещей около детских лагерей, территория вокруг них скашивается и подвергается специальной обработке. Такие мероприятия проводятся регулярно, а не только при подготовке к оздоровительному сезону.

В целом, отметила заведующая отделением, летние лагеря уже практически готовы принимать первых посетителей. "По нашим данным, мероприятия наших предписаний выполнены где-то на 80-90%. Но мы пока не волнуемся, потому что лагеря открываются постепенно", - пояснила она.

В нынешнем году в Беларуси будут работать 147 стационарных загородных лагерей, включая один религиозный. Кроме того, в стране будут функционировать 22 оздоровительных детских центра.-0-