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Неделя любви к автомобилю: у подопечных детского хосписа появятся личные водители
24.05.2017 12:18 — Новости Общества | БелТА
Неделя любви к автомобилю, инициированная SKODA в Беларуси, набирает обороты. 23 мая в рамках кампании начал работу сервис автоволонтерства при содействии Белорусского детского хосписа. Первый подопечный хосписа уже был доставлен на консультацию. Акция призвана показать, как с помощью автомобиля можно сделать жизнь комфортнее и проще.
В рамках Недели любви к автомобилю запланирован ряд мероприятий, среди них - акция "365 дней добра", которая начнется 25 мая и закончится ровно через год. Каждый неравнодушный автолюбитель может выбрать один день в году и стать личным водителем для больного ребенка, на деле показав, как автомобиль способен улучшить качество жизни. Записаться в волонтеры можно в
"Неделя любви к автомобилю создана для того, чтобы каждый автолюбитель понял, какие важные социальные функции выполняет его авто, и помог тем, кто пока не имеет собственной машины, но очень в ней нуждается, - говорит Дарья Горбачук, начальник отдела маркетинга SKODA в Беларуси. - Миссия SKODA - делать жизнь лучше каждый день. Мы давно искали возможность запустить автомобиль, который был бы готов приехать и помочь. Идею удалось реализовать совместно с Белорусским детским хосписом. Акцию уже поддержала сеть АЗС "А-100", и столичная Госавтоинспекция, сотрудники которой одними из первых стали записываться в волонтеры".
За первую неделю работы в календарь добра записались около 100 человек. Чтобы стать волонтером, нужно заполнить короткую форму на сайте
"У нас на попечении находятся более 250 детей. Многим необходимо каждый день приезжать на процедуры. Не у всех семей есть машина, поэтому акция действительно сможет улучшить качество жизни конкретных людей, - рассказывает Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа. - Сейчас мы обкатываем систему работы с волонтерами. Мы ищем 356 водителей, готовых отдать свое время для помощи ребенку. Надеемся, что календарь заполнится на весь год в самое ближайшее время".
23 мая, во вторник, состоялась первая поездка на SKODAмобиле. Пассажирами стали подопечный хосписа Максим Лемеш и его мама Юля. Основным средством передвижения для 6-летнего Максима обычно являются мамины руки. Но во вторник утром семью у подъезда ждала Светлана Боровская. Телеведущая и посол доброй воли ЮНЭЙДС стала первым волонтером и села за руль SKODAмобиля, чтобы отвезти семью на консультацию в Белорусский детский хоспис, который находится в Боровлянах.
"Пока я ехала в машине с Юлей и Максимом, то по-другому посмотрела на жизнь, комфорт, родственников, человеческие дрязги… И понимаешь, что твои проблемы - совсем не проблемы, - отметила Светлана после поездки. - Сегодня Юля меня многому научила, и что-то новое откроет для себя каждый, кто выделит один день в году для такого волонтерства".
Перемещения по городу для подопечных хосписа - второй важный вопрос после проблем со здоровьем. Многие дети не имеют иммунитета, чтобы пользоваться общественным транспортом.
"Мы с Ромой иногда ездим в хоспис своим ходом. На электричке и автобусе выходит часа четыре, - делится Татьяна Кукреш, мама 10-летнего Ромы, который находится на реабилитации после удаления опухоли в позвоночнике. - Мы живем в Мачулищах. Пройти 2-недельную реабилитацию для нас, доезжая в Боровляны каждый день, все равно, что выиграть войну".
"Я много училась за границей и то, что происходит сейчас благодаря акции "356 дней добра", - это норма. Считать, что тебе должно государство или кто-то еще, - неправильная позиция, - отметила Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа. - Мы - социум. Мы многое можем, когда вместе и взаимодействуем. Помочь, поднять качество жизни друг друга или просто сесть за руль и предложить подвезти".
Напомним, акция "365 дней добра" проходит в рамках Недели любви к автомобилю, которая проводится впервые, но уже получила позитивный отклик среди автолюбителей и многих белорусских компаний. Кроме нескольких социальных проектов, во время акции до 25 мая в салонах, автомойках, СТО, заправках, автошколах, страховых компаниях действуют специальные условия, воспользовавшись которыми водители могут привести в порядок свою машину и поблагодарить ее за верную службу.
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Неделя любви к автомобилю, инициированная SKODA в Беларуси, набирает обороты. 23 мая в рамках кампании начал работу сервис автоволонтерства при содействии...
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