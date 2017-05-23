Неделя любви к автомобилю: у подопечных детского хосписа появятся личные водители

Неделя любви к автомобилю, инициированная SKODA в Беларуси, набирает обороты. 23 мая в рамках кампании начал работу сервис автоволонтерства при содействии Белорусского детского хосписа. Первый подопечный хосписа уже был доставлен на консультацию. Акция призвана показать, как с помощью автомобиля можно сделать жизнь комфортнее и проще.

В рамках Недели любви к автомобилю запланирован ряд мероприятий, среди них - акция "365 дней добра", которая начнется 25 мая и закончится ровно через год. Каждый неравнодушный автолюбитель может выбрать один день в году и стать личным водителем для больного ребенка, на деле показав, как автомобиль способен улучшить качество жизни. Записаться в волонтеры можно в онлайн-календаре . Отвезти ребенка в хоспис или забрать с физиотерапии можно на личном авто или на специальным SKODAмобиле, который предоставляет SKODA в Беларуси.

"Неделя любви к автомобилю создана для того, чтобы каждый автолюбитель понял, какие важные социальные функции выполняет его авто, и помог тем, кто пока не имеет собственной машины, но очень в ней нуждается, - говорит Дарья Горбачук, начальник отдела маркетинга SKODA в Беларуси. - Миссия SKODA - делать жизнь лучше каждый день. Мы давно искали возможность запустить автомобиль, который был бы готов приехать и помочь. Идею удалось реализовать совместно с Белорусским детским хосписом. Акцию уже поддержала сеть АЗС "А-100", и столичная Госавтоинспекция, сотрудники которой одними из первых стали записываться в волонтеры".

За первую неделю работы в календарь добра записались около 100 человек. Чтобы стать волонтером, нужно заполнить короткую форму на сайте hospice.by и выбрать удобный для себя день. Сотрудник хосписа связывается и уточняет все необходимые для поездки детали. Волонтерить можно на личном авто либо на укомплектованном SKODAмобиле, который подготовила SKODA. Он доступен для волонтеров каждый день с 9.00 до 17.00. Любой, кто хочет воспользоваться авто, должен быть старше 21 года, обладать стажем вождения не менее двух лет, а также обязательно иметь при себе паспорт, действующее водительское удостоверение и медицинскую справку. После поездки машину необходимо вернуть в автосалон.

"У нас на попечении находятся более 250 детей. Многим необходимо каждый день приезжать на процедуры. Не у всех семей есть машина, поэтому акция действительно сможет улучшить качество жизни конкретных людей, - рассказывает Елена Ошуркевич, руководитель отдела стратегического развития Белорусского детского хосписа. - Сейчас мы обкатываем систему работы с волонтерами. Мы ищем 356 водителей, готовых отдать свое время для помощи ребенку. Надеемся, что календарь заполнится на весь год в самое ближайшее время".

23 мая, во вторник, состоялась первая поездка на SKODAмобиле. Пассажирами стали подопечный хосписа Максим Лемеш и его мама Юля. Основным средством передвижения для 6-летнего Максима обычно являются мамины руки. Но во вторник утром семью у подъезда ждала Светлана Боровская. Телеведущая и посол доброй воли ЮНЭЙДС стала первым волонтером и села за руль SKODAмобиля, чтобы отвезти семью на консультацию в Белорусский детский хоспис, который находится в Боровлянах.

"Пока я ехала в машине с Юлей и Максимом, то по-другому посмотрела на жизнь, комфорт, родственников, человеческие дрязги… И понимаешь, что твои проблемы - совсем не проблемы, - отметила Светлана после поездки. - Сегодня Юля меня многому научила, и что-то новое откроет для себя каждый, кто выделит один день в году для такого волонтерства".

Перемещения по городу для подопечных хосписа - второй важный вопрос после проблем со здоровьем. Многие дети не имеют иммунитета, чтобы пользоваться общественным транспортом.

"Мы с Ромой иногда ездим в хоспис своим ходом. На электричке и автобусе выходит часа четыре, - делится Татьяна Кукреш, мама 10-летнего Ромы, который находится на реабилитации после удаления опухоли в позвоночнике. - Мы живем в Мачулищах. Пройти 2-недельную реабилитацию для нас, доезжая в Боровляны каждый день, все равно, что выиграть войну".

"Я много училась за границей и то, что происходит сейчас благодаря акции "356 дней добра", - это норма. Считать, что тебе должно государство или кто-то еще, - неправильная позиция, - отметила Анна Горчакова, директор Белорусского детского хосписа. - Мы - социум. Мы многое можем, когда вместе и взаимодействуем. Помочь, поднять качество жизни друг друга или просто сесть за руль и предложить подвезти".

Напомним, акция "365 дней добра" проходит в рамках Недели любви к автомобилю, которая проводится впервые, но уже получила позитивный отклик среди автолюбителей и многих белорусских компаний. Кроме нескольких социальных проектов, во время акции до 25 мая в салонах, автомойках, СТО, заправках, автошколах, страховых компаниях действуют специальные условия, воспользовавшись которыми водители могут привести в порядок свою машину и поблагодарить ее за верную службу.