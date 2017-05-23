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Белорусов нет среди пострадавших от теракта в Манчестере
24.05.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Граждан Беларуси нет среди пострадавших в результате теракта на концерте в Манчестере. Такие данные приводит МИД Беларуси со ссылкой на свое посольство в Соединенном Королевстве.
Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Полиция уже
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Такие данные приводит МИД Беларуси со ссылкой на свое посольство в Соединенном Королевстве.
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