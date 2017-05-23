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Белорусов нет среди пострадавших от теракта в Манчестере

24.05.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Граждан Беларуси нет среди пострадавших в результате теракта на концерте в Манчестере. Такие данные приводит МИД Беларуси со ссылкой на свое посольство в Соединенном Королевстве.

Напомним, вчера президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, родным и близким погибших в результате теракта в Манчестере.


Люди оставляют цветы в память о погибших в Манчестере, 23 мая. Фото: Reuters

Взрыв в фойе спортивно-концертного комплекса «Манчестер-Арена» произошел сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде, когда посетители, среди которых было множество подростков и детей, покидали концертную площадку. Жертвами стали 22 человека, еще 59 человек получили травмы.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Полиция уже назвала имя подозреваемого.

 
 
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Такие данные приводит МИД Беларуси со ссылкой на свое посольство в Соединенном Королевстве.

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