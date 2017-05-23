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Осанка нарушена у 9% школьников, зрение - у 13%

24.05.2017 12:36 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осанка нарушена у 9% школьников, зрение - у 13%, сообщила сегодня журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"На протяжении трех лет нарушение осанки среди школьников держится на уровне где-то 9%. Это результат нашей длительной профилактической работы, потому что мы вводим специальные парты, конторки, физкультминутки, динамические перемены, уменьшение массы ранцев. Мы очень серьезно занимаемся этой проблемой. На развитие костной системы влияет и питание, с этим проблем нет", - рассказала Алла Малахова.

Нарушение зрения имеют около 13% школьников, и исправить ситуацию пока не удается. Однако специалист не связывает тенденцию только с особенностями школьного обучения - там все условия созданы. "Сейчас есть проблема компьютерной зависимости, увлечения гаджетами и так далее, - пояснила она. - Нужно следить за тем, сколько дети проводят времени на улице и за компьютером".

Также незначительно участились случаи заболеваемости сколиозом. Однако это, скорее всего, зависит от улучшения диагностики и выявляемости.

"Заболеваемость органами пищеварения у нас с третьего места сместилось на пятое-шестое. Меры, которые у нас приняты по питанию, приносят свою пользу", - обратила внимание Алла Малахова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Также незначительно участились случаи заболеваемости сколиозом. Однако это, скорее всего, зависит от улучшения диагностики и выявляемости.

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