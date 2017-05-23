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Решение о времени начала занятий в столичных школах обещают принять до конца июня
24.05.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by
Решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня. Сейчас этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич.
«Этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, поскольку у нас есть учреждения образования, которые работают и в первую, и во вторую смены. Поручение президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма», — цитирует
По словам представителя Мингорисполкома, по данному вопросу изучается мнение учащихся и родителей. Марина Юркевич отметила, что для детей, которые занимаются в первую смену, было бы предпочтительнее приходить на уроки позже восьми утра. Для тех, кто занимается во вторую смену, занятия не должны заканчиваться позже 19.30. «На уровне городских заинтересованных структур и республиканских органов власти будет приниматься взвешенное единое решение», — сказала она.
Юркевич также сообщила, что в первые классы минских школ планируют принять 222 тысячи учеников. Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Родители могут отдать ребенка в школу как с шести, так и с семи лет.
Как
Родителей, чей рабочий день начинается рано утром,
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Сейчас этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по...
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