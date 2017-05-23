Решение о времени начала занятий в столичных школах обещают принять до конца июня

Решение о времени начала занятий в минских школах могут принять до конца июня. Сейчас этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, сообщила начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич.



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«Этот вопрос обсуждается с родительской общественностью, поскольку у нас есть учреждения образования, которые работают и в первую, и во вторую смены. Поручение президента всеми услышано. Думаю, уже в конце июня будет принято какое-то согласованное решение между попечительскими советами, родительскими комитетами, администрациями учреждений и управлениями образования, спорта и туризма», — цитирует БЕЛТА Марину Юркевич.

По словам представителя Мингорисполкома, по данному вопросу изучается мнение учащихся и родителей. Марина Юркевич отметила, что для детей, которые занимаются в первую смену, было бы предпочтительнее приходить на уроки позже восьми утра. Для тех, кто занимается во вторую смену, занятия не должны заканчиваться позже 19.30. «На уровне городских заинтересованных структур и республиканских органов власти будет приниматься взвешенное единое решение», — сказала она.

Юркевич также сообщила, что в первые классы минских школ планируют принять 222 тысячи учеников. Приемная кампания в первые классы минских школ стартует 2 июня. Планируется открыть 842 первых класса. Родители могут отдать ребенка в школу как с шести, так и с семи лет.

Как сообщалось ранее , более 80% белорусских школ готовы начинать занятия с 9 утра.

Пересмотреть график работы школ поручил Александр Лукашенко. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил президент.

Родителей, чей рабочий день начинается рано утром, успокоили — за их детьми в школе лишний час до начала занятий присмотрят педагоги. Как заявила TUT.BY заместитель министра образования Раиса Сидоренко, учителя за это получат доплату.