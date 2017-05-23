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Под видом священника минчанин собирал пожертвования якобы на лечение онкобольных детей
24.05.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Милиция задержала 44-летнего минчанина, который под видом священника собирал пожертвования для больных детей или предлагал освятить квартиру. Подробности
Месяц назад в Первомайское РУВД столицы обратилась минчанка и рассказала, что некий священник обманом получил от нее 35 долларов. В тот же день милиция получила похожее заявление, обратившийся передал гостю 30 рублей.
Оказалось, представляясь отцом Александром, мужчина предлагал освятить квартиры. При этом просил заполнить записку, которую якобы передаст прибывшим в Минск монахам из Греции. В одном из случаев гость предлагал купить ладанку за 35 рублей, в другом — собирал деньги якобы для онкобольных детей.
23 мая милиция задержала подозреваемого, им оказался 44-летний безработный и ранее судимый минчанин.
— По сведениям Белорусской православной церкви, данный гражданин не является священнослужителем и церковного благословения на совершение богослужений, осуществление сбора пожертвований на территории Минской епархии, а также других епархиях Белорусской православной церкви не имеет, — рассказывают в ГУВД.
По данным фактам милиция проводит проверку. Не исключено, что мужчина причастен к другим инцидентам в Минске или других городах страны. В таком случае граждан просят обращаться в Первомайское РУВД Минска лично либо по телефонам: 8 (017) 239−66−18, 8 (017) 280−02−02, 102 (общий). Конфиденциальность гарантируется.
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С заявлением в милицию обратились два жителя столицы. Не исключено, что обманутых граждан еще больше.
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