Эта история могла так и остаться за стенами РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Но Наталья Астапенко не захотела быть в стороне от чужой беды. Узнав, что маленькому Кирюше Майдычу из украинского Днепра требуется срочная помощь, она рассказала об этом друзьям, знакомым, журналистам.



Наталья Астапенко из Гомеля вместе с подругой Юлией привезли для Кирилла Майдыча и его мамы домашнюю еду и подарки.

«Даже не верится, что мы были один на один со своим горем»

Сегодня Наталья и мама Кирюши увидятся впервые, хоть и знакомы уже больше месяца. Столько времени прошло с тех пор, как девушка обратила внимание в соцсетях на призыв незнакомки о помощи.

— Увидела статус, что ребенок заболел, нужна помощь. Пролистала, закрыла, легла спать, а из головы не выходит этот мальчик. Начала думать, чем могу помочь. Потом осенило: у меня же есть друзья, а у них — тоже друзья, — рассказывает Наталья.



Украинцы Марина Майдыч с сыном Кириллом и Наталья Астапенко из Гомеля

Наталья разместила сообщение о том, что мальчику из Украины нужна помощь, в «Одноклассниках». За пять дней ее пост набрал больше 11 тысяч лайков. И самое главное — люди не просто нажимали «нравится», но и интересовались, как помочь.

Сегодня палата Кирюши завалена игрушками. Несколько дней назад у него был День рождения — исполнилось два года. Поздравить именинника пришли все, кто узнал о нем от Натальи.

— Незнакомые люди приносили подарки и сладости, школьники из 44-й школы сделали открытки, приходили больничные клоуны, аниматоры, а владыка из епархии подарил нам икону Пантелеймона целителя, — перечисляет добрые дела гомельчан Марина Майдыч, мама Кирюши.



Кирилл Майдыч, два года

Она вспоминает о тех, кто помогает ежедневно: например, девушку, которая живет неподалеку от РНПЦ и приносит цветы, а еще забирает постирать их грязную одежду.

— Поддержка незнакомых людей дает силы. Даже не верится, что полтора месяца назад мы были один на один со своим горем, — говорит Марина.

«За неделю потратили тысячу долларов, а Кирюша все угасал»

Сын Марины Майдыч заболел неожиданно. Все началось с высокой температуры, которая держалась несколько дней.

— Сдали анализы, а в десять часов вечера перезвонила заведующая лабораторией. Сказала: «У вас плохие показатели крови, срочно вызывайте скорую». Помню, еще очень переживала, чтобы это не была железодефицитная анемия. Когда сказали, что ее нет, очень обрадовалась. Я тогда и предположить не могла, что анемия — лучшее, что могло с нами случиться.

Анализы были очень плохие: понизившийся гемоглобин, упавшие тромбоциты и 70% бластных, то есть незрелых, клеток в костном мозге.





— Впереди было два выходных дня, и никто ничего не объяснял. Только через пять дней сообщили, что у нас острый лейкоз. Но мы уже, конечно, знали все сами. За неделю потратили тысячу долларов, а Кирюша все угасал. Когда напротив в палате умер ребенок, я поняла: так больше нельзя, пора бежать. Отношение персонала — это отдельная история. И можно я не буду об этом рассказывать? — просит Марина, но неожиданно продолжает. — Понимаете, если не досмотреть ребенка, не обеспечить ему уход, пропустить тревожный звоночек, то в любой момент возможен летальный исход.

Она судорожно перечисляет все возможные варианты, куда можно было поехать лечиться. Свои услуги предлагали клиники Израиля, Германии, Турции… Остановилась на РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Во-первых, это рядом с Украиной, вторая причина — отсутствие языкового барьера.

К этому времени Кирилл был в критическом состоянии. Чтобы добраться до Беларуси, пришлось арендовать реанимобиль с врачом.

— Приехали в Гомель, и здесь нас сразу осмотрел гематолог. Это было в три часа ночи! — акцентирует внимание мама. — Утром собрались врачи, разработали методику лечения, сразу же нашли тромбомассу и начали спасать сына. Все делали быстро и слаженно.

Российские соцсети в Украине заблокировали, а деньги на лечение в основном собирали там







Сейчас Кирилл вошел в ремиссию. Это значит, что раковых клеток в его организме на клеточном уровне нет. Никто не дает гарантий, что рак не вернется. Как и никто не может отнять у Марины веру в то, что ее сын обязательно одержит победу над страшной болезнью.

Впереди у Кирюши тяжелое, дорогостоящее, длительное лечение из трех блоков химиотерапии. Восемь месяцев в стационаре и полтора года амбулаторно. Примерная стоимость двухлетнего курса — 50 тысяч долларов, плюс сопутствующие затраты. Сумма для молодой семьи неподъемная. Сейчас денежные переводы идут со всей Украины, и большая часть необходимых средств уже собрана. Но Марина очень переживает, что не удастся собрать всю сумму.





В большинстве случаев информацию с просьбой о помощи сыну они распространяют через «Одноклассники» и «ВКонтакте». Но сейчас доступ к ним на территории Украины заблокирован. Напомним , в середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку не только российских соцсетей, но и приостановку вещания российских телеканалов.

Помочь Кириллу Майдычу можете и вы: +375−29−592−83−89 благотворительная карта МТС Беларусь, получатель — Майдыч Марина Александровна Visa QIWI Кошелек +380939034800 Яндекс кошелек 410015080254795 Благотворительные счета в РБ

В филиале 302 г. Гомель, проспект Космонавтов, 32.

УНП 400 230 505

МФО 151 501 664

(код 664) Белорусские рубли — транзитный счет 3 819 382 100 454 на благотворительный счет 000003 в отделении 302/129, бессрочный.

Евро — транзитный счет 3 819 382 102 827 на благотворительный счет 000003 в отделении 302/129, бессрочный.

Доллары США — транзитный счет 3 819 382 102 827 на благотворительный счет 000003 в отделении 302/129, бессрочный.

Российские рубли — транзитный счет 3 819 382 102 827 на благотворительный счет 000003 в отделении 302/129, бессрочный. Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет Майдыч Марины Александровны для лечения сына Майдыч Кирилла Артемовича