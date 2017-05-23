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"В соседней палате умер ребенок, и я решила бежать". Украинка приехала в Гомель, чтобы спасти сына
24.05.2017 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Эта история могла так и остаться за стенами РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Но Наталья Астапенко не захотела быть в стороне от чужой беды. Узнав, что маленькому Кирюше Майдычу из украинского Днепра требуется срочная помощь, она рассказала об этом друзьям, знакомым, журналистам.
«Даже не верится, что мы были один на один со своим горем»
Сегодня Наталья и мама Кирюши увидятся впервые, хоть и знакомы уже больше месяца. Столько времени прошло с тех пор, как девушка обратила внимание в соцсетях на призыв незнакомки о помощи.
— Увидела статус, что ребенок заболел, нужна помощь. Пролистала, закрыла, легла спать, а из головы не выходит этот мальчик. Начала думать, чем могу помочь. Потом осенило: у меня же есть друзья, а у них — тоже друзья, — рассказывает Наталья.
Наталья разместила сообщение о том, что мальчику из Украины нужна помощь, в «Одноклассниках». За пять дней ее пост набрал больше 11 тысяч лайков. И самое главное — люди не просто нажимали «нравится», но и интересовались, как помочь.
Сегодня палата Кирюши завалена игрушками. Несколько дней назад у него был День рождения — исполнилось два года. Поздравить именинника пришли все, кто узнал о нем от Натальи.
— Незнакомые люди приносили подарки и сладости, школьники из 44-й школы сделали открытки, приходили больничные клоуны, аниматоры, а владыка из епархии подарил нам икону Пантелеймона целителя, — перечисляет добрые дела гомельчан Марина Майдыч, мама Кирюши.
Она вспоминает о тех, кто помогает ежедневно: например, девушку, которая живет неподалеку от РНПЦ и приносит цветы, а еще забирает постирать их грязную одежду.
— Поддержка незнакомых людей дает силы. Даже не верится, что полтора месяца назад мы были один на один со своим горем, — говорит Марина.
«За неделю потратили тысячу долларов, а Кирюша все угасал»
Сын Марины Майдыч заболел неожиданно. Все началось с высокой температуры, которая держалась несколько дней.
— Сдали анализы, а в десять часов вечера перезвонила заведующая лабораторией. Сказала: «У вас плохие показатели крови, срочно вызывайте скорую». Помню, еще очень переживала, чтобы это не была железодефицитная анемия. Когда сказали, что ее нет, очень обрадовалась. Я тогда и предположить не могла, что анемия — лучшее, что могло с нами случиться.
Анализы были очень плохие: понизившийся гемоглобин, упавшие тромбоциты и 70% бластных, то есть незрелых, клеток в костном мозге.
— Впереди было два выходных дня, и никто ничего не объяснял. Только через пять дней сообщили, что у нас острый лейкоз. Но мы уже, конечно, знали все сами. За неделю потратили тысячу долларов, а Кирюша все угасал. Когда напротив в палате умер ребенок, я поняла: так больше нельзя, пора бежать. Отношение персонала — это отдельная история. И можно я не буду об этом рассказывать? — просит Марина, но неожиданно продолжает. — Понимаете, если не досмотреть ребенка, не обеспечить ему уход, пропустить тревожный звоночек, то в любой момент возможен летальный исход.
Она судорожно перечисляет все возможные варианты, куда можно было поехать лечиться. Свои услуги предлагали клиники Израиля, Германии, Турции… Остановилась на РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. Во-первых, это рядом с Украиной, вторая причина — отсутствие языкового барьера.
К этому времени Кирилл был в критическом состоянии. Чтобы добраться до Беларуси, пришлось арендовать реанимобиль с врачом.
— Приехали в Гомель, и здесь нас сразу осмотрел гематолог. Это было в три часа ночи! — акцентирует внимание мама. — Утром собрались врачи, разработали методику лечения, сразу же нашли тромбомассу и начали спасать сына. Все делали быстро и слаженно.
Российские соцсети в Украине заблокировали, а деньги на лечение в основном собирали там
Сейчас Кирилл вошел в ремиссию. Это значит, что раковых клеток в его организме на клеточном уровне нет. Никто не дает гарантий, что рак не вернется. Как и никто не может отнять у Марины веру в то, что ее сын обязательно одержит победу над страшной болезнью.
Впереди у Кирюши тяжелое, дорогостоящее, длительное лечение из трех блоков химиотерапии. Восемь месяцев в стационаре и полтора года амбулаторно. Примерная стоимость двухлетнего курса — 50 тысяч долларов, плюс сопутствующие затраты. Сумма для молодой семьи неподъемная. Сейчас денежные переводы идут со всей Украины, и большая часть необходимых средств уже собрана. Но Марина очень переживает, что не удастся собрать всю сумму.
В большинстве случаев информацию с просьбой о помощи сыну они распространяют через «Одноклассники» и «ВКонтакте». Но сейчас доступ к ним на территории Украины заблокирован.
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В РНПЦ радиационной медицины и экологии человека в Гомеле спасают маленького Кирилла Майдыча из украинского Днепра.
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