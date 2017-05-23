24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Монголия заинтересована в белорусских разработках в сфере очистки воды и обработки торфа, сообщил сегодня журналистам президент Монгольской академии наук Дугэр Рэгдэл перед подписанием соглашения о сотрудничестве между НАН Беларуси и Монгольской академией наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уже успел познакомиться с некоторыми достижениями белорусских ученых. Очень важны для Монголии, например, продукты из торфа, которые используются для улучшения качества почв. Очень интересуют разработки в сфере очистки воды. Нам нужны хорошие фильтры, которые создаются из новых материалов. В ближайшие дни я продолжу знакомиться с работой институтов Академии наук Беларуси, уверен, что увижу и другие разработки, которые могут пригодиться Монголии", - заявил Дугэр Рэгдэл.

Президент Монгольской академии наук рассказал о возможных перспективах сотрудничества белорусских и монгольских ученых. "У нас почти нет торфа, но есть бурые угли. Думаю, нужно создавать совместное предприятие по обработке бурых углей на основе знаний белорусских ученых в сфере обработки торфа", - отметил он.

Это первый визит главы Монгольской академии наук в Беларусь. Но, по его словам, у Беларуси и Монголии есть совместные научные проекты. "В последние годы реализуется около 30 проектов. Большинство уже имеют реальные результаты. В основном это проекты в сфере естественных наук. Нужно будет охватить и области гуманитарных, общественных наук. Нам бы хотелось, чтобы мы работали более широко, чтобы совместные проекты были выгодны и Беларуси, и Монголии и соответствовали интересам ученых обеих стран", - отметил он.

Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков добавил, что совместные проекты с Монголией выполняют такие организации НАН Беларуси, как Институт физики, НПЦ по материаловедению. "Некоторые наши институты подготовили перед этой встречей новые предложения по проектам и направили монгольской стороне", - констатировал Владимир Гусаков.

Президент Монгольской академии наук находится с визитом в НАН Беларуси 22-26 мая. Главная цель визита - проведение переговоров с руководством НАН Беларуси о перспективных направлениях сотрудничества в области науки и технологий. Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Монгольской академией наук.-0-