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Инспекционная группа Беларуси проверяет воинские части Польши

24.05.2017 13:36 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси проверяет воинские части ВС Польши. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) инспекционная группа Беларуси 22-26 мая проводит на территории Польши инспекции воинских частей, являющихся объектами контроля.

Мероприятия направлены на проверку соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному количеству.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мероприятия направлены на проверку соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному...

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