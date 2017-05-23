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Инспекционная группа Беларуси проверяет воинские части Польши
24.05.2017 13:36 — Новости Общества | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси проверяет воинские части ВС Польши. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) инспекционная группа Беларуси 22-26 мая проводит на территории Польши инспекции воинских частей, являющихся объектами контроля.
Мероприятия направлены на проверку соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному количеству.-0-
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Мероприятия направлены на проверку соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники инспектируемых воинских частей их уведомленному...
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