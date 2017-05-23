Британцы собрали £800 тыс. для пострадавших при теракте в Манчестере

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Граждане Великобритании собрали более 800 тысяч фунтов стерлингов для раненых и родственников жертв теракта в Манчестере, сообщил сайт JustGiving, на котором организовали сбор пожертвований.



© REUTERS Stefan Wermuth Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

По состоянию на 13:45 по минскому времени среды 24 мая объем собранных денег превысил 800 тысяч фунтов, около 34 тысяч человек сделали пожертвования.

Террористический акт на стадионе "Манчестер Арена" произошел 22 мая после концерта популярной певицы Арианы Гранде . Привел в действие взрывное устройство террорист-смертник. По данным полиции, в результате погибли 22 человека, из них 12 детей, еще 64 находятся в больницах, состояние 20 из них медики оценивают как критическое.

Жители Манчестера во вторник 23 мая сдавали в больницах города кровь.