|
Британцы собрали £800 тыс. для пострадавших при теракте в Манчестере
24.05.2017 13:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая – Sputnik. Граждане Великобритании собрали более 800 тысяч фунтов стерлингов для раненых и родственников жертв теракта в Манчестере, сообщил сайт JustGiving, на котором организовали сбор пожертвований.
© REUTERS Stefan Wermuth
По состоянию на 13:45 по минскому времени среды 24 мая объем собранных денег превысил 800 тысяч фунтов, около 34 тысяч человек сделали пожертвования.
Террористический акт на стадионе "Манчестер Арена"
Жители Манчестера во вторник 23 мая сдавали в больницах города кровь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожертвования сделали около 34 тысяч человек, в настоящее время сбор средств продолжается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии