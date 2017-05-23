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Для школьников выпустят 41 новый учебник к началу следующего учебного года

24.05.2017 13:53 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для школьников выпустят 41 новый учебник к началу следующего учебного года. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления общего среднего образования Министерства образования Светлана Уклейко на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в учреждениях общего среднего образования используется всего 259 учебников. В прошлом году было издано 8 принципиально новых учебников, в этом году будет издан 41 новый учебник", - рассказала Светлана Уклейко.

Большая часть из них подготовлена для начальных и средних классов. Например, появятся обновленные учебники по алгебре, геометрии, физике, языкам, географии, истории. Поступать в учреждения образования они начнут с июля. "Только в седьмом классе будет 12 новых учебников", - добавила начальник управления.

В министерстве пояснили, что в обновленных учебниках информация будет подаваться более доступным языком. Что касается таких дисциплин, как алгебра или геометрия, в изданиях появятся задачи разных уровней - как базового, так и олимпиадного.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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