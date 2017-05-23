Продолжительные и сильные дожди. Синоптики предупредили о неблагоприятной ситуации

В ближайшие дни в республике ожидаются сильные дожди и грозы. Погода начнет улучшаться лишь в воскресенье. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В пятницу, 26 мая, ночью по юго-восточной половине, днем на большей части территории республики будут идти продолжительные дожди. Днем во многих районах — сильные. В отдельных регионах по югу страны прогнозируются грозы. Температура ночью 0...+6°С, днем +5...11°С; по юго-востоку ночью +7...11°С, днем +12...17°С, в Гомельской области +18...23°С.

27 мая, в субботу, на большей части территории страны дожди. Ночью и утром по северо-западу республики — продолжительные и сильные дожди. В отдельных районах грозы. Температура ночью +5...11°С, днем +10...17°С; по востоку ночью +12...14°С, днем +18...23°С

Только в воскресенье атмосферный фронт будет медленно уходить на восток и погода начнет улучшаться: интенсивность дождей уменьшиться, они будут небольшими и кратковременными. Температура ночью +3...10°С, днем +10...17°С; по востоку ночью +11...12°С, днем +18...22°С.