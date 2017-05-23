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Задержанному жителю Калинковичей может грозить смертная казнь за убийство 22-летней давности

24.05.2017 14:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В начале года нетрезвого мужчину задержали в областном центре за грубое нарушение общественного порядка. В отношении 45-летнего жителя райцентра возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство с применением ножа. В ходе расследования были проведены различные экспертные исследования. Полученные результаты вывели на другое — нераскрытое преступление, пишет «Гомельская праўда».


В 1995 году милиция возбудила уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть девушки. Жертвой неизвестного злоумышленника стала 17-летняя жительница Калинковичей. Но тогда преступнику удалось уйти от правосудия. Спустя два десятка лет милиционеры вышли на след предполагаемого убийцы.

В результате проведенной генетической экспертизы в отношении хулигана выявилось совпадение с биологическим материалом (спермой), изъятым с места преступления, совершенного в 1995-м. По версии следствия, жертва преступления изначально подверглась изнасилованию. Чтобы скрыть следы, злоумышленник убил девушку, нанеся ей несколько смертельных ударов по голове.

Подозреваемый в двойном преступлении мужчина находится под стражей, в отношении него назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается. Поскольку санкция статьи, которая вменяется жителю Калинковичей, предусматривает наказание в виде смертной казни, вопрос о применении сроков давности будет разрешаться судом.

 
 
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Поскольку санкция статьи, которая вменяется жителю Калинковичей, предусматривает наказание в виде смертной казни, вопрос о применении сроков давности будет...

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