В Солигорске у мужчины изъяли 1700 литров спирта

В гараже у 33-летнего жителя Солигорска изъяли 1707 литров спирта. По данным милиции, мужчина поставлял товар крупными партиями из России, а потом продавал в розницу местным жителям. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.





— Весь спирт бутлегер хранил в арендуемом гараже. При осмотре бокса сотрудники ОБЭП обнаружили десятки полиэтиленовых канистр с жидкостью общим объемом 1707 литров, — рассказал начальник Солигорского РОВД Андрей Русанович.





По предварительной оценке, от продажи товара на теневом рынке житель Солигорска мог выручить около 15−20 тысяч рублей.

Нелегальную продукцию направили на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Нарушителю грозит административная ответственность по ст. 12.27 КоАП, санкция статьи — конфискация запрещенной продукции и штраф в размере до 200 базовых величин.