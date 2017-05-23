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В Солигорске у мужчины изъяли 1700 литров спирта
24.05.2017 14:25 — Новости Общества | Tut.by
В гараже у 33-летнего жителя Солигорска изъяли 1707 литров спирта. По данным милиции, мужчина поставлял товар крупными партиями из России, а потом продавал в розницу местным жителям. Подробности
— Весь спирт бутлегер хранил в арендуемом гараже. При осмотре бокса сотрудники ОБЭП обнаружили десятки полиэтиленовых канистр с жидкостью общим объемом 1707 литров, — рассказал начальник Солигорского РОВД Андрей Русанович.
По предварительной оценке, от продажи товара на теневом рынке житель Солигорска мог выручить около 15−20 тысяч рублей.
Нелегальную продукцию направили на экспертизу, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям мужчины.
Нарушителю грозит административная ответственность по ст. 12.27 КоАП, санкция статьи — конфискация запрещенной продукции и штраф в размере до 200 базовых величин.
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По данным милиции, мужчина поставлял товар крупными партиями из России, а потом продавал в розницу местным жителям.
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