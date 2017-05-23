24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 357 тыс. детей получат возможность пройти оздоровление в летних лагерях Беларуси. Об этом сообщила начальник управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Мария Соротник сегодня на пресс-конференции, приуроченной к окончанию учебного года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Свыше 357 тыс. детей будут иметь возможность оздоровиться в лагерях. Это плановые показатели, которые сформированы по цифрам потребности в оздоровлении", - сказала Мария Соротник.

Учитывая, что 2017 год в Беларуси - это Год науки, многие лагеря станут профильными. В них ребята получат возможность заняться увлекательными исследованиями. Например, Республиканский центр экологии и краеведения организует лагеря для юных биологов, лесоводов, экскурсоводов, краеведов, Республиканский центр научно-технического творчества - для юных робототехников. "Каждый ребенок сможет выбрать то, что ему по душе, и развивать свои способности и таланты", - отметила начальник управления.

Работа детских оздоровительных лагерей будет продолжаться летом в течение трех-пяти смен. "В лагерях подготовлена материальная база, хорошие педагогические кадры. Думаю, и родители, и ребята с нетерпением ждут заезда", - добавила Мария Соротник.-0-