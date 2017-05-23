Новые направления экотуризма развиваются в Беларуси

Николай Свидинский

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые направления экологического туризма развиваются в Беларуси. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Николая Свидинского, многие природоохранные учреждения развивают новые для страны направления экологического туризма, на базе которых возможно формирование полноценного туристического продукта. Например, это экскурсии на болотоступах и болотоходе, тропление следов диких животных, организация обучения дайвингу, водные походы на плотах, организация наблюдения за зубром европейским, фотоохота на глухариных токах.

"Таким образом, экологический туризм является важным направлением развития регионов, который позволяет, сохраняя природу, повышать свое благосостояние, способствовать притоку инвестиций и росту уровня жизни, прежде всего сельских жителей", - заметил специалист.

Он также обратил внимание, что Беларусь обладает значительным потенциалом для развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях. Система особо охраняемых природных территорий страны включает территории Березинского биосферного заповедника, четырех национальных парков ("Беловежская пуща", "Браславские озера", "Нарочанский" и "Припятский") и 98 заказников республиканского значения. Николай Свидинский пояснил, что экотуризм на особо охраняемых природных территориях предполагает не только туристическое путешествие, но и деятельность юридических лиц, физических лиц, в том числе ИП. При этом преследуются важные цели экономического характера, такие как устойчивое развитие регионов и улучшение благосостояния местного населения.

Для продвижения экотуризма на особо охраняемых территориях Минприроды и Минспорта запланировали к реализации специальный комплекс мер до 2025 года.

В целом за 2016 год на 26 особо охраняемых природных территориях (без учета туристов, принятых заповедником и национальными парками) принято 22,8 тыс. белорусских и 2,5 тыс. иностранных туристов. По сравнению в 2015 годом рост составил 103%. "В денежном выражении объем средств, полученных от туристической деятельности, оказываемых платных услуг (прокат инвентаря, любительское рыболовство), в прошлом году вырос на 138% и составил Br408 тыс.", - добавил начальник управления.-0-

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