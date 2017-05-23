Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах - Минобразования

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах и правилах. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко сегодня на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"То, что время начала занятий в 9.00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах это было изначально. Это было всегда", - сказала Светлана Уклейко.

По ее словам, сегодня фактически третья часть учебных заведений уже работает с 9.00, еще треть - с 8.30 или около того.

"Мы проводили исследование. Почти половина родителей вообще не замечают того, что их дети устают. Это парадокс, - обратила внимание начальник управления. - Если же родители наблюдают у школьников усталость, то, по их мнению, это происходит прежде всего из-за несоблюдения режима дня и недостаточного времени для ночного сна. Каждый четвертый родитель также отмечает длительное время провождения ребенка за компьютером".

"В ближайшее время у нас предстоит совместная коллегия с Министерством здравоохранения. Мы будем рассматривать этот вопрос комплексно и, наверное, к чему-то все-таки придем, - добавила Светлана Уклейко. - Эти организационные вопросы утрясутся".-0-