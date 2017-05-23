ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах - Минобразования

24.05.2017 14:28 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах и правилах. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко сегодня на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"То, что время начала занятий в 9.00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах это было изначально. Это было всегда", - сказала Светлана Уклейко.

По ее словам, сегодня фактически третья часть учебных заведений уже работает с 9.00, еще треть - с 8.30 или около того.

"Мы проводили исследование. Почти половина родителей вообще не замечают того, что их дети устают. Это парадокс, - обратила внимание начальник управления. - Если же родители наблюдают у школьников усталость, то, по их мнению, это происходит прежде всего из-за несоблюдения режима дня и недостаточного времени для ночного сна. Каждый четвертый родитель также отмечает длительное время провождения ребенка за компьютером".

"В ближайшее время у нас предстоит совместная коллегия с Министерством здравоохранения. Мы будем рассматривать этот вопрос комплексно и, наверное, к чему-то все-таки придем, - добавила Светлана Уклейко. - Эти организационные вопросы утрясутся".-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"То, что время начала занятий в 9.00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Солигорске у мужчины изъяли 1700 литров спирта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика