Главный редактор "Беларускай думкi" в 1991-1997 годы Владимир Величко и действующий главный редактор журнала Александр Самович

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журнал "Беларуская думка", который празднует 95-летие, идет в ногу со временем, основываясь на традициях. Об этом сказал журналистам на торжестве по случаю юбилея главный редактор общественно-политического и научно-популярного издания Александр Самович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Журнал уже 95 лет идет в ногу со временем и на пути развития информационных технологий всегда старается следовать современным тенденциям. Но в то же время не хотелось бы, чтобы журнал превращался в интернет-ресурс. Хотелось бы, чтобы это было издание, подшивки которого хранят, как когда-то собирали журнал "Огонек", - поделился Александр Самович.

По мнению главного редактора, журнал "Беларуская думка", одновременно стильный и строгий, представляет интерес для широкого круга читателей. Это издание может стать помощником, советчиком не только для принятия каких-то верных управленческих решений, но также быть надежным попутчиком в жизни преподавателя, аспиранта, школьника. Профессиональный коллектив редакции делает все, чтобы каждый материал отличался неким приращением информации, развивал тему, дополнял новыми мыслями.

Александр Самович добавил, что как правило читатели журнала становятся потом его авторами. На страницах журнала - имена маститых ученых, педагогов, государственных деятелей.

Коллег поздравили бывшие главные редакторы журнала "Беларуская думка" Владимир Величко и Вадим Гигин. Ныне главный редактор журнала "Белая Вежа" Владимир Величко отметил, что журнал "Беларуская думка" при огромном выборе современных изданий остается востребованным, а это объясняется тем фактом, что он культивирует и пропагандирует новые идеи, всегда интересные обществу.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, немного времени назад возглавлявший журнал "Беларуская думка", считает издание уникальным. Оно позволяет смотреть вперед, поскольку на его страницах могут высказываться, спорить ученые, политики. Журнал дает возможность заявить о себе молодым ученым, ведь это научное издание, рекомендованное Высшей аттестационной комиссией для публикации результатов диссертационных исследований по философии, истории, политике, филологии, экономике, социологии.

Общественно-политическому и научно-популярному журналу "Беларуская думка" 6 мая исполнилось 95 лет. Отправной точкой истории журнала считается 6 мая 1922 года, когда президиум ЦК КП(б)Б принял постановление об издании в Минске теоретического и политического журнала "Вперед". Как свидетельствуют архивные материалы, всего вышло 11 номеров, получивших положительный отклик на страницах московского журнала "Красная печать".

История журнала была насыщенной. Его новейшая история началась в ноябре 1991 года, когда "Беларуская думка" была зарегистрирована как издание НИИ Минэкономики Республики Беларусь.

С началом нового этапа преобразований в государстве и обществе конструктивная позиция издания получила дальнейшую поддержку. 9 ноября 1995 года вышло распоряжение Президента Республики Беларусь, согласно которому учредителем журнала становилась Администрация Президента. С 1996 года "Беларуская думка" приобретает статус научно-теоретического и общественно-политического издания, а также академического журнала, хорошо узнаваемого в научной и творческой среде.

Войдя в 2007 году в состав крупнейшего и наиболее авторитетного информационного агентства страны УП "БелТА", журнал сохраняет преемственность и традиции, продолжает освещать актуальные проблемы общества в соответствии с требованиями времени. На страницах журнала обсуждаются и находят свое решение актуальные вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием "белорусской модели развития", а также вырабатываются рекомендации по преодолению наиболее значимых экономических и социальных проблем, стоящих перед государством.

Журнал "Беларуская думка" широко известен за рубежом. Издание - неоднократный победитель Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".-0-