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Житель Несвижа поймал гигантского карпа в местном пруду у замка
24.05.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by
Житель Несвижа Александр Невядовский выловил огромного карпа в пруду рядом с домом. Рыбу-«кабана» (так ее назвал сам удильщик из-за огромного размера) он выхватил из пасти щуки, которая успела отгрызть карпу весь хвост.
Свою добычу Александр Борисович с радостью демонстрировал местным жителям и журналистам. Карпа, который завесил больше 10 кг, он собирается разделать и приготовить.
Местные рыбаки даже не предполагали, что такие гиганты водятся в этом пруду, в основном здесь клюет мелкая рыбешка.
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Рыбу он выхватил из пасти щуки, которая успела отгрызть карпу весь хвост.
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