Житель Несвижа поймал гигантского карпа в местном пруду у замка

Житель Несвижа Александр Невядовский выловил огромного карпа в пруду рядом с домом. Рыбу-«кабана» (так ее назвал сам удильщик из-за огромного размера) он выхватил из пасти щуки, которая успела отгрызть карпу весь хвост.



Фото: Павел Орловский, mlyn.by

Свою добычу Александр Борисович с радостью демонстрировал местным жителям и журналистам. Карпа, который завесил больше 10 кг, он собирается разделать и приготовить.





Местные рыбаки даже не предполагали, что такие гиганты водятся в этом пруду, в основном здесь клюет мелкая рыбешка.



На другом берегу — Несвижский замок