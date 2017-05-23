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Житель Несвижа поймал гигантского карпа в местном пруду у замка

24.05.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Несвижа Александр Невядовский выловил огромного карпа в пруду рядом с домом. Рыбу-«кабана» (так ее назвал сам удильщик из-за огромного размера) он выхватил из пасти щуки, которая успела отгрызть карпу весь хвост.


Фото: Павел Орловский, mlyn.by

Свою добычу Александр Борисович с радостью демонстрировал местным жителям и журналистам. Карпа, который завесил больше 10 кг, он собирается разделать и приготовить.


Местные рыбаки даже не предполагали, что такие гиганты водятся в этом пруду, в основном здесь клюет мелкая рыбешка.


На другом берегу — Несвижский замок
 
 
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Рыбу он выхватил из пасти щуки, которая успела отгрызть карпу весь хвост.

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