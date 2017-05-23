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Минобразования организует горячую линию по вопросам вступительной кампании

24.05.2017 14:51 — Новости Общества | БелТА  
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Минобразования организует горячую линию по вопросам вступительной кампании

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования организует с 1 июня по 18 августа горячую линию по вопросам вступительной кампании. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Горячая линия будет работать для оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и общественности в получении информации об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2017 году. Звонить можно по телефону 8017 222 43 12. Режим работы в рабочие и дополнительные дни - с 9.00 до 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

График дежурства работников учреждений образования, подчиненных Министерству образования, можно найти на сайте министерства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Горячая линия будет работать для оказания помощи абитуриентам, их законным представителям и общественности в получении информации об организации вступительной...

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