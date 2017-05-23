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Национальный архив Беларуси примет участие в создании учебников и хрестоматий для школ и вузов

24.05.2017 14:49 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный архив Беларуси и его региональные подразделения примут участие в создании учебных пособий и хрестоматий для школ и вузов. Об этом на заседании круглого стола, посвященном 90-летию Национального архива, заявил академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Настало время, чтобы академическая наука, ученые вузов и архивисты создали перечень пособий и хрестоматий. Мы могли бы подключить региональные архивы, исторические факультеты БГУ и БГПУ им.Танка. Важно уделить внимание новейшей истории страны. Нужно обновление, в особенности по методике подготовки таких учебных пособий", - сказал он. Ученый добавил, что сегодня нужна методологическая и методическая поддержка для создания таких учебников, в особенности школьных.

Декан исторического факультета БГПУ им. Максима Танка Александр Касович отметил, что университет готовит документы и материалы для создания учебных пособий и хрестоматийных изданий. "Без архивных материалов невозможно развитие исследований, к работе с источниками привлекаются студенты, которые активно участвуют в научно-исследовательских лабораториях", - отметил он.

Большое внимание в работе круглого стола уделили современному состоянию работы с архивными источниками и работе с зарубежными коллегами. В этой связи директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш заметил, что большое внимание уделяется оцифровке документов и их переводу в электронный вид. Опытом в этой деятельности с Национальным архивом Беларуси делятся коллегии из Российского государственного военного архива.

В свою очередь директор данного российского учреждения Владимир Тарасов выразил мнение, что совместными усилиями необходимо создавать условия, чтобы исследователям было проще находить в архивах необходимую информацию. "Одно дело изучать описи документов вручную, другое - с помощью интернета посмотреть на все в электронном виде, а уже потом с необходимыми знаниями обращаться в архив. У нас есть позитивный опыт совместной работы, думаю, что в ближайшие годы мы сделаем ее еще более эффективной", - добавил руководитель Российского государственного военного архива.

Национальный архив Республики Беларуси был основан в 1927 году. Это крупнейшее хранилище документов по новейшей истории страны, а также один из важнейших центров научной и методической деятельности в сфере архивоведения и делопроизводства. В составе архива - 1 млн 107 тыс. единиц хранения и более 1240 фондов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Декан исторического факультета БГПУ им. Максима Танка Александр Касович отметил, что университет готовит документы и материалы для создания учебных пособий и...

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