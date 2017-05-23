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В школах сократят часы химии и добавят математики
24.05.2017 15:07 — Новости Общества | БелТА
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В школах сократят количество часов химии и добавят математики. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Произошли незначительные изменения. Сокращено на один час количество часов изучения химии в седьмом классе, но увеличено количество часов на изучение математики в седьмом классе в средних школах - вместе четырех часов будет пять. В восьмом и девятом классах будет точно так же увеличено в последующие годы", - рассказала Светлана Уклейко.
Она пояснила, что по количеству часов изучение математики в седьмых классах в школах приравняли к гимназиям, ведь учебная программа для этих учреждений одинаковая. "Этот час увеличен, чтобы дать возможность учащимся школ, как и гимназистам, возможность отработать материал на практике", - добавила начальник управления.-0-
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"Произошли незначительные изменения. Сокращено на один час количество часов изучения химии в седьмом классе, но увеличено количество часов на изучение математики...
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