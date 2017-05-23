Виктор Шендерович: К счастью, задачи поссорить белорусов и россиян пока не поставили

В эксклюзивном интервью TUT.BY российский писатель, сатирик и в прошлом известный телевизионщик Виктор Шендерович рассказал о том, что его концерт в Минске впервые за 15 лет разрешили назло Путину, и допустил, что против Беларуси могут начать агрессивную кампанию, если будет такая команда.

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Шендерович также рассказал о своих белорусских корнях, о впечатлениях от Беларуси времен программы «Куклы» и сегодняшней страны, которую успел увидеть. Он рассуждал об отношениях Беларуси и России, деградации российского общества, пропаганде и личностном призвании каждого человека. Полная текстовая версия интервью появится на портале вскоре. Следите за обновлениями!