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Оптимизация специальностей и специализаций в вузах будет продолжена - Карпенко
24.05.2017 15:34 — Новости Общества | БелТА
Игорь Карпенко. Фото из архива
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по оптимизации специальностей и специализаций в вузах будет продолжена. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Беларуси Игорь Карпенко после приема граждан в министерстве.
"Мы будем оптимизировать специальности и специализации, цифры приема в соответствии с потребностями конкретных секторов экономики. В этом году уже подкорректировали цифры приема, сократили его по ряду экономических, юридических специальностей", - сказал Игорь Карпенко. При этом учитывается мнение совета ректоров учреждений высшего образования.
Министр также отметил, что при необходимости будут вноситься изменения в правила приема в высшие учебные заведения. Работа над этим уже ведется. Создана рабочая группа. Этот вопрос планируется обсудить на совете ректоров.
К слову, ежегодно по результатам вступительной кампании госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования подает свои предложения по совершенствованию правил приема. Текущий год не станет исключением.
Сегодня во время личного приема граждан были затронуты вопросы, в том числе касающиеся возможности внесения изменений в порядок итоговой аттестации за курс средней школы, организации начальной военной подготовки в школе, высказывались предложения по реформированию системы образования. Министр разъяснил записавшимся на прием людям нюансы действующего законодательства, а также поручил разобраться в каждой проблемной ситуации.-0-
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"Мы будем оптимизировать специальности и специализации, цифры приема в соответствии с потребностями конкретных секторов экономики. В этом году уже...
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