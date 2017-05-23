Оптимизация специальностей и специализаций в вузах будет продолжена - Карпенко

Игорь Карпенко. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по оптимизации специальностей и специализаций в вузах будет продолжена. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Беларуси Игорь Карпенко после приема граждан в министерстве.

"Мы будем оптимизировать специальности и специализации, цифры приема в соответствии с потребностями конкретных секторов экономики. В этом году уже подкорректировали цифры приема, сократили его по ряду экономических, юридических специальностей", - сказал Игорь Карпенко. При этом учитывается мнение совета ректоров учреждений высшего образования.

Министр также отметил, что при необходимости будут вноситься изменения в правила приема в высшие учебные заведения. Работа над этим уже ведется. Создана рабочая группа. Этот вопрос планируется обсудить на совете ректоров.

К слову, ежегодно по результатам вступительной кампании госкомиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования подает свои предложения по совершенствованию правил приема. Текущий год не станет исключением.

Сегодня во время личного приема граждан были затронуты вопросы, в том числе касающиеся возможности внесения изменений в порядок итоговой аттестации за курс средней школы, организации начальной военной подготовки в школе, высказывались предложения по реформированию системы образования. Министр разъяснил записавшимся на прием людям нюансы действующего законодательства, а также поручил разобраться в каждой проблемной ситуации.-0-