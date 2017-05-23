24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси старшеклассники с 2017/2018 учебного года смогут проходить допрофессиональную подготовку. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко после приема граждан в министерстве.

"Мы со следующего учебного года в 10-11-х классах планируем внедрять допрофессиональную подготовку по выбору учащегося. По ряду специальностей разработаны специальные программы, после прохождения которых учащиеся получат свидетельство по определенной профессии, например, каменщик, плотник, парикмахер", - сказал Игорь Карпенко. При этом министр отметил, что допрофессиональная подготовка будет осуществляться по желанию школьников и их родителей, заставлять никого не будут. В учреждениях профтехобразования будут формироваться группы из школьников, которые еще во время учебы в школе смогут получить навыки определенной профессии. Обучение будет организовано в том числе в шестой школьный день.

"Захочет учащийся продолжить обучение в учреждении профессионально-технического образования - пойдет учиться дальше и получит соответствующий диплом. Не захочет - полученные ранее навыки пригодятся в жизни", - сказал Игорь Карпенко.

Сейчас в 8-9-х классах проводится профориентационная работа. Ребята посещают учреждения профессионально-технического, среднего специального образования, где знакомятся со специальностями, их особенностями.

Сегодня во время личного приема граждан были затронуты вопросы, в том числе касающиеся возможности изменения аттестата, организации начальной военной подготовки в школе, высказывались предложения по реформированию системы образования. Министр разъяснил записавшимся на прием людям нюансы действующего законодательства, а также поручил разобраться в каждой проблемной ситуации.-0-