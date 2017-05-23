Проект новой редакции Кодекса об образовании в ближайшее время внесут в Совмин

Игорь Карпенко. Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект новой редакции Кодекса об образовании в ближайшее время внесут в Совет Министров. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Беларуси Игорь Карпенко после приема граждан в министерстве.

"Практически закончилось общественное обсуждение. Сейчас проект кодекса мы еще раз направили на дополнительное согласование в облисполкомы, Мингорисполком, в министерства и ведомства. В ближайшее время постараемся внести в Совет Министров для рассмотрения и последующего внесения в парламент страны", - сказал Игорь Карпенко.

Вместе с тем еще на этапе подготовительной работы подключились профильные комиссии Палаты представителей и Совмина. "У нас прошел ряд совместных мероприятий, обсуждений. Мы договорились, что при рассмотрении проекта кодекса непосредственно в парламенте также плотно будем взаимодействовать с депутатским корпусом в этом вопросе", - отметил министр.

Во время общественного обсуждения поступило более 50 предложений от граждан и юридических лиц. Все они проанализированы, некоторые были учтены при доработке проекта.-0-