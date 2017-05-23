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"Белавиа" возобновляет рейсы в Ереван

24.05.2017 15:57 — Новости Общества | БелТА  
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"Белавиа" возобновляет рейсы в Ереван
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 24 мая возобновляет выполнение рейсов по маршруту Минск-Ереван-Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю с вылетом из Минска в 22.40 в среду и воскресенье и прибытием в международный аэропорт Звартноц на следующий день в 02.45 (время местное). Обратный рейс из Еревана планируется осуществлять с вылетом в 03.35 по понедельникам и четвергам с прилетом в Национальный аэропорт Минск в 05.45. Время в полете составит 3 часа 10 минут. Полеты в Ереван планируется выполнять на воздушных судах Embraer 175 вместимостью 76 кресел.

Стоимость билетов по направлению из Минска в Ереван составит от 114 евро, из Еревана в Минск - от 152 евро, включая таксы и сборы. Стоимость перелета туда-обратно - от 226 евро, включая таксы и сборы.

"Белавиа" является крупнейшим авиаперевозчиком Беларуси, выполняет регулярные рейсы по 49 маршрутам 27 стран Европы, СНГ и Азии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Полеты будут осуществляться два раза в неделю с вылетом из Минска в 22.40 в среду и воскресенье и прибытием в международный аэропорт Звартноц на следующий день в 02.45...

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