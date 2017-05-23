61-летний медик утверждает: он выращивал психотропные вещества для научных исследований, а не для удовольствия. Специально пробовал грибы, марихуану и собирался поделиться опытом с коллегами, как побороть депрессию в пенсионном возрасте. За такие «эксперименты» Игорю Желдаку грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Высокий суд, сегодня перед вами стоит невиновный человек, заслуженный пенсионер. В конце 80-ых я был одним из ведущих психиатров в стране, кандидат медицинских наук, автор книги «Искусство быть семьей», — зачитывает свою речь обвиняемый Игорь Желдак.

В среду, 24 мая, в суде Заводского района Минска начался не совсем обычный процесс. На скамье подсудимых — 61-летний врач-психиатр Игорь Желдак. Как указано в обвинении, наручники на мужчину надели вечером 1 февраля. В его квартире сотрудники милиции обнаружили замороженные галлюциногенные грибы, марихуану в баночке из-под детского питания и еще два гриба, которые росли в специальном грунте.

— В период с весны 2005 года по 2017 год обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и состоянии, вызванном от употребления психотропных веществ, выращивал запрещенные грибы, которые относятся к особо опасным психотропным веществам, — зачитывает обвинение прокурор Дарья Буйко.

«Из-за буддизма было стыдно признаться, что украл марихуану»

Следствие уверено: психиатр не только выращивал и хранил психотропные вещества, но и сбывал их неустановленным лицам. Врачу предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1, 2 ст. 329 «Посев или выращивание в целях сбыта или изготовления наркотических средств» и ч.3 ст. 328 «Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств». Свою вину он признает частично. Не отрицает, что растил и употреблял грибы, но то, что выращивал марихуану, полностью отрицает.

— Когда меня допрашивали, было стыдно признаться, что украл марихуану. Я увлекаюсь буддизмом, а там есть такое предписание: нельзя брать то, что тебе не принадлежит. В тот день, когда родилась внучка, я поехал кататься по лесу, увидел среди кустов четыре−шесть стеблей марихуаны, и взял их. Товарищ говорил, что ее курение облегчает остеохондроз, покурил и мне полегчало, — рассказывает во время допроса в суде обвиняемый психиатр.

Игорь Желдак работал в Новинках, в диспансере на Бехтерева, в медицинском центре «Исцеление». Уверен, что излечил тысячи алкоголиков и более сотни наркоманов. Свое выступление он строит на заслугах в области медицины, просит приобщить к делу собственные книги, публикации, характеристики, а также перечисляет все случаи, когда сам лежал в психиатрической больнице.

— Дело в том, что я сам с 16 лет страдаю аффективным расстройством, мой дедушка и мама покончили с собой. После их смерти я задумался о новых методах лечения, желая помочь себе, увлекся психотерапией. Являясь врачом, я мог достать любые психотропные вещества, но меня интересовали исследования, а не кайф. Я сам вошел в пенсионный возраст и решил провести на себе курс, чтобы потом поделиться опытом с коллегами кафедры психиатрии Белорусской академии последипломного образования. Пожилые люди часто думают о самоубийстве, и я сам тоже, — рассказывает врач-психотерапевт.

«Пиво — это предвестник депрессии»

Из показаний медика выходит, что психотропные вещества употреблял не часто. А где-то в начале 2000-ых годов заказал по почте в Голландии споры галлюциногенных грибов, как только чувствовал у себя приступы депрессии, начинал их выращивать, чтобы на себе провести исследование. Психотропные грибы росли под тем же светом, что африканские улитки и рыбки, которых держал психиатр.

— Так у вас была цель сбыта? — поинтересовалась у обвиняемого судья Анжела Костюкевич.

— Нет. Я не бизнесмен, а врач, — заявил Желдак.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Поддержать психиатра во время процесса пришли его коллеги. Обвиняемый не раз акцентировал внимание: по жизни он скрытный человек, живет один, никто из друзей не знал о его опытах с грибами и марихуаной. И предположил, что сдать милиции его мог знакомый, которого он попросил кормить рыбок, пока сам отдыхал в Египте.

В день задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

— Выпил 800 грамм пива, хотя все знают, что я вообще не пью. Пиво — это предвестник депрессии. 29 января принял кетамин (препарат для наркоза. — Прим. TUT.BY), хотел уехать очиститься, но не успел, — рассказывает обвиняемый.

Его адвокат поведение клиента объясняет тем, что никаких корыстных целей не было. Мол, Желдак мог выписать себе как врач психотропные вещества, но не делал этого. В объяснении сразу после задержания психиатр был более разговорчивым и не скрывал: он предлагал пациентам покурить марихуану, даже угощал ей друга терапевта из Бреста. В суде эти слова он отрицает.

— Я принимал присягу врача, где дал клятву применять любые новейшие технологии. Возможно, и говорил о лечебных действиях марихуаны, так об этом много написано, но никому точно не предлагал. (…) Я и сейчас страдаю расстройством, прохожу лечение в СИЗО, принимаю таблетки. Прошу учесть мой возраст и не применять ко мне суровое наказание, — обратился к суду врач-психиатр.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.