Один человек каждые 40 секунд. Где чаще всего в мире совершают суициды

По данным ВОЗ , Беларусь входит в двадцатку стран мира и пятерку стран Европы по уровню смертности от самоубийств. Отечественная статистика говорит, что в категории «смерть от внешних причин» суицид у белорусов на первом месте: в прошлом году так погибли 2042 человека.

TUT.BY собрал факты и сделал инфографику о суицидах — одной из самых распространенных причин насильственной смерти в нашей стране и мире.

14 фактов о суицидах из доклада ВОЗ «Предотвращение самоубийств. Глобальный императив» (2014 год)

Самоубийства составляют 56% насильственных смертей в мире (50% среди мужчин и 71% среди женщин). Каждый год от самоубийств умирают свыше 800 000 человек — один человек каждые 40 секунд. Чаще всего суициды совершают люди старше 70 лет. Среди причин смерти молодых людей (15−29 лет) самоубийства занимают второе место. Наиболее сильный индикатор риска будущего самоубийства — одна или несколько суицидальных попыток в прошлом. Опасность самоубийства остается высокой даже спустя год после такой попытки. Имеются данные, что на каждого самоубийцу приходится больше 20 человек, совершивших попытку суицида. Чтобы объяснить мотивы суицида, недостаточно одной причины или стресс-фактора: обычно их несколько, и они действуют параллельно. Многие суициды совершаются импульсивно. В этот момент решающим фактором становится легкий доступ к способу совершения самоубийства. В половине случаев жители богатых стран совершают суицид путем повешения. Еще 18% самоубийц используют огнестрельное оружие. В странах с низким и средним уровнем дохода люди часто убивают себя пестицидами. В западных странах у 90% жертв самоубийства были психические расстройства, а среди 10%, не имевших четкого диагноза, наблюдались психические отклонения. В Азии люди с проблемами психики составляют около 60% среди жертв самоубийств. Наиболее распространенные нарушения, влекущие за собой суицидальное поведение — депрессия и расстройства, связанные с употреблением алкоголя. 22% смертей от самоубийства могут быть отнесены на счет спиртного. В начале XIX века в большинстве стран мира наказывали за попытку самоубийства. Сейчас подобные законы остались лишь в 25 государствах из 192 изученных. Еще 10 стран следуют законам шариата и тоже могут наказывать за попытку суицида. Наказания варьируются от небольшого штрафа до пожизненного заключения. Стоит отметить, что во многих странах, сохранивших подобные законы, они фактически не действуют. Суицидальные мысли не являются чем-то постоянным, и человек, совершивший попытку самоубийства, может прожить долгую жизнь. Повышение суицидального риска нередко связано с конкретной ситуацией. Из-за стигматизации самоубийств люди, имеющие суицидальные мысли, не знают, с кем поделиться. Стигма мешает друзьям и родным уязвимого человека оказать ему поддержку, а иногда даже признать проблему. Суицидально настроенные люди часто не до конца уверены в желании умереть.































