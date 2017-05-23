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Средняя зарплата работников за апрель возросла до Br776,7 - Белстат

24.05.2017 16:15 — Новости Общества | БелТА  
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Средняя зарплата работников за апрель возросла до Br776,7 - Белстат
Фото из архива

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в апреле 2017 года составила Br776,7 (в марте - Br770,6), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в апреле достигла Br777 (в марте она равнялась Br771,1).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Начисленная средняя заработная плата рабочих и служащих в апреле достигла Br777 (в марте она равнялась Br771,1).

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