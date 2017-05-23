В школах сократят часы по химии и добавят - по математике

В седьмом классе школы сократят часы по химии до одного в неделю и добавят по математике — до пяти в неделю. Об этом на пресс-конференции 24 мая сообщила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С 1 сентября в седьмом классе школы увеличат количество часов математики с четырех до пяти в неделю. В следующие годы то же самое произойдет в восьмом и девятом классах.

По словам Светланы Уклейко, речь об увеличении учебного материала не идет. Часы математики в школах добавляют, чтобы уравнять их с гимназиями.

— Смотрите, седьмой класс. Гимназия, рядышком школа. Одна и та же учебная программа. В гимназии пять часов на изучение этого объема, в школе — четыре. Наверно, это неверно. На час увеличили, чтобы дать возможность учащимся школы, как и гимназистам, отработать материал на практике.

Светлана Уклейко отметила, что «при выравнивании возникает большой вопрос к целесообразности существования гимназий».

— Но если мы сейчас заявим, что гимназии вообще надо закрыть, то нас не поймут. У нас в этом году 210 гимназий, в прошлом было 216. Один из регионов активно поработал, — сказала представитель Минобразования. — Профильное обучение уравняло третью ступень, и многие гимназии почувстовали конкуренцию со стороны школ. Пусть конкурируют. Посмотрим, пойдут дети в школу или в гимназию.

Кроме того, с нового учебного года количество часов химии в седьмом классе школы сократят с двух до одного в неделю.

— Что будет дальше с химией, посмотрим. В принципе, увеличения часов не планируется. В седьмом классе будет час, в восьмом — два, в девятом — два, — сказал Светлана Уклейко.