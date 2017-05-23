Обещали решить вопросы за взятки должностному лицу. В Могилеве будут судить мошенников

Двух могилевчан обвиняют в совершении преступлений против собственности и интересов службы. Мошенники предлагали передавать взятки должностным лицам, чтобы якобы помочь решить различные проблемы. Деньги мужчины присваивали.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Один из мошенников попался после того , как предложил знакомому помочь передать взятку должностному лицу, чтобы его сына-заключенного либо освободили условно-досрочно, либо этапировали в Могилев. За услугу взял 800 долларов, которые и присвоил.

Выяснилось, что у 39-летнего могилевчанина при этом был подельник. А сам он не впервые обманывал людей. Например, одна женщина после уговоров могилевчанина отдала ему 200 рублей, понадеявшись, что ее отца госпитализируют в стационар Могилевской областной больницы.

Обвиняемый обманул еще одну женщину, которая хотела помочь мужу-предпринимателю: он ипэшник и торгует продуктами питания на рынке. Мошенник уговорил жертву передать ему 50 рублей и 50 долларов, пообещав отдать их в качестве взятки сотрудникам МЧС.

— Взятка якобы должна была решить вопрос по расчету путей эвакуации на случай возникновения пожара в здании крытого павильона и предоставлению разрешения на размещение новых торговых мест, — уточнил прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Антон Панюков. — Полученную сумму обвиняемый также присвоил.

Подозреваемые в мошенничестве и даче взяток находятся под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит, — ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.