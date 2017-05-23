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Новые детские сады будут введены в эксплуатацию летом в Гродно и Островце

24.05.2017 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Новые детские сады будут введены в эксплуатацию летом в Гродно и Островце. Об этом журналистам рассказал начальник управления образования Гродненского облисполкома Александр Сонгин во время коллегии управления.


Фото: grodnonews.by, носит иллюстративный характер

«Активно ведутся работы в Островце. Детский сад практически готов, идет его комплектование оборудованием и мебелью. Ориентировочно, планируем, что через месяц объект будет введен в эксплуатацию», — отметил Александр Сонгин.

В ближайшей перспективе будет открыт еще один детский сад в Гродно. Появится он в микрорайоне Ольшанка.

«Город активно занимается строительством и комплектацией объекта, поэтому ожидаем, что в начале июля он будет сдан. Детский сад здесь необходим как нигде в области», — отметил Александр Сонгин.

Среди других значимых объектов — новый детский дом семейного типа. Он будет построен в Ленинском районе Гродно. «Ведется работа с ОАО „АСБ Беларусбанк“ по поводу строительства второго такого дома», — рассказал Александр Сонгин.

В областном центре прорабатывается вопрос создания своеобразной деревни, района с застройкой детскими домами семейного типа. Во время коллегии также были рассмотрены вопросы окончания отопительного сезона и подготовки к следующему. Александр Сонгин отметил, что перед учреждениями образования поставлено несколько новых задач в этом направлении.

Снять эти вопросы необходимо во время подготовки учебных заведений к новому учебному году. На обсуждение выносился и вопрос качества коррекционной помощи учащимся. Здесь необходимо решить ряд моментов, касающихся материальной базы, категории учителей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Среди других значимых объектов - новый детский дом семейного типа. Он будет построен в Ленинском районе Гродно.

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