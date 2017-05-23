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Беларусь и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере

24.05.2017 16:47 — Новости Общества | БелТА  
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24 мая, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Беларусь и Иран подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе протокол об организации обмена предварительной информацией о перемещаемых между двумя странами товарах. Страны будут взаимодействовать в области электронного обмена информацией и составления электронного запроса.

После подписания договора председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько сказал журналистам, что документ даст возможность снижения таможенных формальностей, предусмотренных для обеих стран. По его словам, при помощи обмена информацией и составления электронного запроса инспекция товаров осуществляется быстрее.

В свою очередь руководитель Таможенной администрации Ирана Масуд Карбасиан отметил, что подобное соглашение до сих пор было подписано с Арменией, Азербайджаном, Россией, Афганистаном, Китаем и Республикой Кореей.

По его словам, соглашение с Беларусью в таможенной сфере можно считать началом для осуществления международного транспортного коридора "Север-Юг", который реализован для российских бизнесменов.-0-

 
 
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После подписания договора председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько сказал журналистам, что документ даст возможность снижения...

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