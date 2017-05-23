Минобразования: треть школ уже начинают уроки с девяти утра

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Почти каждая третья школа уже начинает уроки в девять утра, заявила журналистам в среду начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко.



© Sputnik Алексей Владыкин Минобразования: в школах с 8:00 будет работать педколлектив

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал рассмотреть вопрос о начале уроков для школьников с девяти утра — эта тема уже вызвал бурные обсуждения в обществе: находятся как сторонники, так и ярые противники переноса начала занятий.

"То, что время начала занятий в 9:00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах это было изначально. Это было всегда", — подчеркнула Уклейко, ссылаясь на санитарные нормы.

Как отметила представитель Минобразования, сегодня почти треть учебных заведений начинает работать с девяти утра, еще треть — "с 8:30 или около того".

"Мы проводили исследование. Почти половина родителей вообще не замечают того, что их дети устают. Это парадокс. Если же родители наблюдают у школьников усталость, то, по их мнению, это происходит прежде всего из-за несоблюдения режима дня и недостаточного времени для ночного сна. Каждый четвертый родитель также отмечает длительное время провождения ребенка за компьютером", — отметила чиновница.

По словам Уклейко, в ближайшее время Минобразования проведет совместную коллегию с Минздравом — специалисты "рассмотрят вопрос комплексно".

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